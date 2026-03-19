Emissaires de Kiev et négociateurs américains discuteront samedi aux USA
Des émissaires de Kiev doivent rencontrer samedi aux Etats-Unis les négociateurs américains pour relancer le processus diplomatique visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'équipe ukrainienne – spécifiquement la partie politique du groupe – est déjà en route. Nous attendons une rencontre aux Etats-Unis ce samedi», a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne, estimant qu'il était "temps de mettre fin à la «pause» dans les pourparlers, interrompus depuis la guerre au Moyen-Orient.
Source. AFP
Trois morts dans des frappes russes sur une région frontalière
Deux frères âgés de 33 et 37 ans ont été tués dans la localité de Khoutir-Mykhaïlivsky dans une frappe russe en milieu de matinée, a indiqué le bureau du procureur régional de la région de Soumy.
Un homme de 62 ans est mort dans une autre frappe de drone russe sur la localité de Velyka Pysarivka, a annoncé sur Telegram Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire de la région. Des attaques russes ont par ailleurs fait plusieurs blessés dans des communes proches de la frontière avec la Russie, a-t-il précisé.
Source: AFP
La Croix-Rouge facilite l'échange de milliers de corps entre Kiev et Moscou
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué jeudi qu'il facilite l'échange d'un millier de corps en moyenne chaque mois entre Kiev et Moscou, principalement des soldats. «Nous facilitons ce processus en tant qu'intermédiaire neutre", a-t-il précisé.
Pierre Krähenbühl, directeur général du CICR, a expliqué avoir visité, côté ukrainien, certaines des institutions médico-légales que le CICR soutient dans ce pays. Selon lui, «des milliers et des milliers de corps non identifiés y sont conservés, et le personnel s'efforce, chaque jour, de les identifier puis d'apporter des réponses à des familles qui sont profondément angoissées».
«Nous n'avons pas vu de tels chiffres, à une telle échelle, dans les conflits de ces dernières années», a-t-il affirmé. Il a également souligné que beaucoup de ces corps sont ceux de soldats, «ce qui est différent de nombreux autres conflits» où les civils paient un tribut plus élevé. «C'est un élément très frappant», selon lui.
Source: AFP
L'Ukraine attend toujours le prêt de 90 milliards promis par l'UE
Il est «urgent» que l'UE verse le prêt de 90 milliards d'euros qu'elle s'est engagée à fournir à Kiev, mais qui est actuellement bloqué par la Hongrie, a plaidé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
«La grande question aujourd'hui est comment nous pouvons mettre en oeuvre le prêt de soutien, et il est vraiment, vraiment urgent de montrer notre soutien à l'Ukraine», a-t-elle déclaré à la presse avant un sommet à Bruxelles dominé par ce sujet.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainiens fait un mort dans le sud de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens sur des immeubles de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a fait un mort, a indiqué mercredi le gouverneur de la région de Krasnodar.
«Une personne a été tuée dans une attaque de drone terroriste à Krasnodar», a écrit Veniamine Kondratiev sur Telegram. «Au total, trois bâtiments ont été endommagés. Un incendie s'est déclaré dans un appartement de l'un d'eux, mais il a été rapidement maîtrisé», a-t-il précisé.
En riposte aux frappes russes qui visent chaque jour son territoire depuis l'offensive à grande échelle du pays en février 2022, Kiev frappe régulièrement des cibles en Russie, affirmant viser essentiellement des infrastructures militaires et énergétiques. Début mars, une attaque ukrainienne sur la région russe frontalière de Briansk a fait sept morts et plus d'une quarantaine de blessés.
Les négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine n'ont pas débouché sur une percée diplomatique pour mettre fin à cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Source: AFP
Starmer, au côté de Zelensky, appelle à «maintenir l'attention sur l'Ukraine» malgré la guerre au Moyen-Orient
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé mardi à «maintenir l'attention sur l'Ukraine», malgré la guerre au Moyen-Orient, au début d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Downing Street.
«Il y a évidemment un conflit en Iran et au Moyen-Orient, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui se passe en Ukraine et la nécessité de notre soutien là-bas», déclaré Starmer. «Il faut maintenir l'attention sur l'Ukraine», a-t-il insisté.
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à Londres, où il a été reçu par le roi Charles III au palais de Buckingham, avant des discussions avec Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
Source: AFP
Zelensky à Londres pour rencontrer Keir Starmer, le chef de l'OTAN et le roi Charles III
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres pour rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Il doit aussi rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham et s'adresser aux membres du Parlement, a indiqué son porte-parole Sergiï Nykyforov.
Source: AFP
L'UE va rouvrir un oléoduc en Ukraine qui transporte du pétrole russe en Europe
L'Union européenne va aider à rouvrir l'oléoduc Droujba acheminant du pétrole russe en Hongrie et en Slovaquie, mais endommagé en Ukraine, une condition fixée par Budapest pour lever son veto à l'octroi d'un prêt européen de 90 milliards à Kiev, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«L'UE a proposé à l'Ukraine un soutien technique et des financements. Les Ukrainiens ont accueilli favorablement et accepté cette offre. Des experts européens sont immédiatement disponibles», a-t-elle indiqué dans un communiqué signé également par le président du Conseil européen Antonio Costa, et accompagné d'une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, exprimant son accord.
Source: AFP
Trois morts dans des frappes russes
Trois personnes sont mortes lundi en Ukraine dans des frappes russes. Deux personnes sont mortes et sept autres ont été blessées, dont trois enfants, dans une frappe russe dans la région de Dnipropetrovsk, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja.
Dans la région méridionale voisine de Zaporijjia, une femme a été tuée et trois personnes blessées, selon le chef de son administration militaire, Ivan Fedorov. Des images publiées sur son compte Telegram montrent une maison complètement détruite, les murs et les toits des habitations voisines très endommagés.
Source: AFP
Explosions à Kiev après une rare attaque de drones en pleine journée
Des explosions en série ont retenti lundi matin dans le centre de Kiev, ont constaté des journalistes de Kiev, les autorités faisant état d'une rare attaque de drones russes en pleine journée sur la capitale.
«Des éclats de drone sont tombés en plein centre-ville», sans faire de victimes, a indiqué le maire Vitali Klitschko. «L'attaque ennemie sur Kiev continue, restez dans les abris», a-t-il ajouté.
Source: AFP