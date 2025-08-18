Poutine a dit à Trump être prêt à rencontrer Zelensky «d'ici deux semaines», selon Merz
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré lundi à Washington que le président russe Vladimir Poutine avait convenu, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, de rencontrer le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky dans les deux semaines à venir.
«Le président américain s'est entretenu avec le président russe et a convenu qu'une rencontre entre le président russe et le président ukrainien aurait lieu d'ici les deux prochaines semaines», a déclaré Friedriech Merz aux journalistes après les discussions à la Maison Blanche.
Source: AFP
Macron appelle à «augmenter les sanctions» contre la Russie si les négociations échouent
Emmanuel Macron a appelé lundi à «augmenter les sanctions» contre la Russie si les négociations sur l'Ukraine venaient à échouer, à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens.
«Si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et, en tout cas, avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe», a affirmé le président français à la presse à Washington.
Source: AFP
Merz dit que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte à faire des concessions territoriales
Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi à Washington que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte de faire des concessions territoriales dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Il a cependant ajouté que la question territoriale n'avait pas été abordée directement lors des discussions.
«La demande russe visant à ce que Kiev renonce aux parties libres du Donbass correspond, pour parler franchement, à une proposition visant à ce que les Etats-Unis renoncent à la Floride», a déclaré Friedriech Merz aux journalistes à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens.
Donald Trump, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, a évoqué à nouveau lundi la question d'«échanges de territoires», en indiquant qu'il faudrait prendre en compte la ligne de front.
Source: AFP
Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi qu'il était «prêt» à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.
«Nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine et après cela nous nous attendons à une rencontre trilatérale» avec la participation de Donald Trump, a-t-il déclaré à la presse à la suite de ses discussions avec le président américain et des responsables européens à Washington.
Le dossier d'éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine «est une question que nous laisserons entre moi et Poutine», a-t-il ajouté.
Poutine et Trump ont discuté de «l'idée» de porter à un «plus haut niveau» les négociations directes Russie-Ukraine
Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté par téléphone de «l'idée» de porter à un «plus haut niveau» les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué le conseiller diplomatique du président russe Iouri Ouchakov, cité par l'agence Tass.
«Vladimir Poutine et Donald Trump ont exprimé leur soutien à la poursuite de négociations directes entre les délégations de Russie et d'Ukraine. A cet égard, en particulier, l'idée a été discutée qu'il serait nécessaire d'étudier la possibilité de porter à un plus haut niveau la représentation de l'Ukraine et de la Russie», a-t-il déclaré.
De telles négociations, à un niveau subalterne, n'ont jusqu'à présent porté que sur des échanges de prisonniers.
Une rencontre Poutine-Zelensky en «préparation»
Donald Trump a «commencé les préparatifs» d'une rencontre Poutine-Zelensky, devant être suivie d'une réunion à trois, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social. Il y évoque également des garanties de sécurité «fournies» par l'Europe en «coordination» avec les Etats-Unis. Sans doute les 100 milliards évoqués par le «Financial Times» que vont devoir sortir les Européens.
Source: AFP
100 milliards promis à Trump
Selon la presse américaine, Donald Trump aurait repris ses discussions avec Volodymyr Zelensky et les Européens dans le Bureau ovale après son coup de fil avec Vladimir Poutine, qui aurait duré 40 minutes.
Le «Financial Times» évoque une promesse de Kiev concernant des investissements à hauteur de 100 milliards de dollars pour de l'armement américain, notamment concernant des systèmes de défense Patriot. Le tout financé par les Européens, bien sûr.
Trump interrompt les discussions avec les Européens et appelle Poutine
Le président américain Donald Trump a interrompu sa rencontre avec les chefs d'Etat européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour appeler le président du Kremlin, Vladimir Poutine, selon le média américain Axios.
Trump avait initialement annoncé qu'il appellerait Poutine après la série de discussions. La rencontre avec les Européens devrait se poursuivre après l'entretien téléphonique avec Poutine.
Trump espère trouver une solution d'ici 1 à 2 semaines
Trump a conclu les discussions, en s'attendant à ce qu'une solution soit trouvée d'ici une à deux semaines. Sinon, «ces terribles combats devront se poursuivre».
Zelensky dit avoir eu sa «meilleure» conversation avec Trump
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est réjoui lundi devant Donald Trump qui le recevait à la Maison Blanche d'avoir eu avec lui «la meilleure» de leurs discussions pour tenter de trouver une issue à la guerre dans son pays.
«Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump, c'était vraiment la meilleure – enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir – mais c'était vraiment bien, et nous avons parlé de choses extrêmement sensibles», a déclaré Zelensky, assis autour d'une table où étaient également Trump et les dirigeants de puissances européennes.
Source: AFP
L'UE rappelle que les garanties de la sécurité en Ukraine est essentielle
Emmanuel Macron rappelle que l'Europe est directement impactée par l'Ukraine. Il assure que l'Europe s'engagera pour des garanties de sécurité. «Vous pouvez comptez sur nous, et nous sur vous», lance-t-il à Trump. Il évoque une réunion quadrilatérale associant Poutine, Trump, Zelensky et les Européens
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, abonde dans son sens. Il pense qu'impliquer l'Ukraine dans les négociations est essentiel. Une rencontre trilatérale semble donc la suite logique des événements.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté de son côté sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine. «Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans un cessez-le-feu, travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur la Russie», a-t-il soutenu, malgré le fait que président américain a jugé qu'une telle mesure n'était pas nécessaire.
De son côté, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a souligné l'importance des garanties de sécurité.
