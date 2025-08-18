Merz dit que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte à faire des concessions territoriales

Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi à Washington que l'Ukraine ne devrait pas être contrainte de faire des concessions territoriales dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Il a cependant ajouté que la question territoriale n'avait pas été abordée directement lors des discussions.

«La demande russe visant à ce que Kiev renonce aux parties libres du Donbass correspond, pour parler franchement, à une proposition visant à ce que les Etats-Unis renoncent à la Floride», a déclaré Friedriech Merz aux journalistes à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens.

Donald Trump, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, a évoqué à nouveau lundi la question d'«échanges de territoires», en indiquant qu'il faudrait prendre en compte la ligne de front.

Source: AFP