Sur le front, les opérations se déroulent «conformément au plan»
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que les forces russes «avancent avec assurance» tout le long de la ligne de front en Ukraine, notamment dans les régions du Donbass, de Zaporijjia et de Kherson.
Les troupes «avancent avec assurance, en perçant les défenses de l'ennemi. Les unités des Forces armées ukrainiennes se replient partout, sur l'ensemble de la ligne de contact», a-t-il affirmé lors d'une réunion sur la situation sur le front ukrainien retransmise à la télévision, disant aussi que la prise de territoires dans le Donbass (est) et dans les régions méridionales de Zaporijjia et Kherson se déroule «conformément au plan».
Source: AFP
Zelensky et des négociateurs se sont entretenus avec Witkoff
Volodymyr Zelensky et des négociateurs de Kiev se sont entretenus lundi par téléphone avec l'envoyé américain Steve Witkoff, dans la foulée de l'entretien entre le président ukrainien et son homologue américain Donald Trump, sur les prochaines étapes des pourparlers pour mettre fin au conflit avec la Russie, a indiqué l'un des négociateurs.
«Nous venons tout juste, en route vers l'Ukraine, de nous entretenir avec le représentant spécial du président américain (Donald Trump) Steve Witkoff. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est aussi joint à l'appel», a déclaré Roustem Oumerov sur les réseaux sociaux, précisant que «le point clé est de coordonner de nouveaux contacts et les prochaines étapes».
Source: AFP
Pour Zelensky, les juge actes de Poutine ne correspondent pas à ses propos «pacifiques» auprès de Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que les actes du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, où se poursuivent bombardements et destructions, ne correspondent pas aux propos «pacifiques» tenus auprès de son homologue américain Donald Trump.
«D'un côté il (Poutine, ndlr) dit au président des Etats-Unis qu'il veut mettre fin à la guerre», a dit Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne. «De l'autre, il communique ouvertement dans les médias sur le fait qu'il veut poursuivre la guerre. Il nous frappe avec des missiles, en parle ouvertement, célèbre la destruction des infrastructures civiles, donne des instructions à ses généraux sur les lieux où avancer (...).»
«Ces actions ne correspondent pas à la rhétorique soi-disant pacifique qu'il emploie dans ses entretiens avec le président des Etats-Unis», a-t-il conclu.
Source: AFP
Le Kremlin confirme que les pourparlers sur l'Ukraine sont à leur phase finale
Le Kremlin s'est dit lundi d'accord avec le président américain Donald Trump pour affirmer que les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine en sont à leur phase finale.
«Bien sûr», a répondu à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, interrogé pour savoir si Moscou partageait l'avis de Donald Trump qui a estimé dimanche être plus près que jamais d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Source: AFP
Pour Kiev, tout accord de paix doit être signé par l'Ukraine, la Russie, les USA et l'Europe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que tout plan pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra être signé par Kiev, Moscou, Washington et les Européens.
«Si nous avançons, et j'espère vraiment que nous avancerons vite, sur un plan en 20 points, il devra être signé par quatre parties: l'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et la Russie», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse en ligne.
Source: AFP
Zelensky espère une rencontre Ukraine-USA-Europe «dans les prochains jours»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi espérer une rencontre prochaine, en Ukraine, entre responsables ukrainiens, américains et européens pour faire avancer les pourparlers visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
"Dans les prochains jours, nous voulons organiser une rencontre au niveau des conseillers. Roustem Oumerov (le négociateur ukrainien, ndlr) est déjà en contact avec tous les conseillers américains et européens. Nous voulons que cette rencontre se tienne enfin en Ukraine, et je crois que nous allons faire tout ce qui est possible pour cela", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne.
Source: AFP
Washington propose des garanties de sécurité «solides» de 15 ans, Zelensky en veut plus
Les Etats-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité «solides» pour une période de 15 ans prolongeable face à la Russie, a indiqué lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant avoir demandé à Washington une durée plus longue lors de sa rencontre dimanche avec Donald Trump.
«Je voulais vraiment que ces garanties soient plus longues. Et je lui ai dit que nous voulons vraiment considérer la possibilité de 30, 40, 50 ans», a indiqué Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, précisant que son homologue américain lui avait assuré qu'il allait réfléchir à cette possibilité.
Il a aussi estimé que le déploiement dans son pays de troupes étrangères serait une garantie de sécurité nécessaire et «réelle» pour dissuader la Russie de l'attaquer à nouveau.
Loi martiale levée sous conditions
Volodymyr Zelensky a aussi affirmé que l'Ukraine lèvera la loi martiale, qui interdit notamment aux hommes ukrainiens mobilisables de quitter le pays, uniquement après la fin de la guerre avec la Russie et après avoir obtenu des garanties de sécurité viables.
«Nous voulons tous que la guerre se termine et c'est seulement à ce moment-là que la loi martiale sera levée. Sans garanties de sécurité, cette guerre ne peut pas être considérée comme pleinement terminée.»
Source: AFP
Macron annonce une réunion des alliés de Kiev début janvier à Paris
Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier autour des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie.
«Nous réunirons les pays de la Coalition des volontaires à Paris début janvier pour finaliser les contributions concrètes de chacun», a écrit sur X Emmanuel Macron, qui avait auparavant échangé avec ses homologues ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump.
Source: AFP
Trump estime que les semaines à venir diront si la guerre peut prendre fin
Donald Trump a dit dimanche que les conclusions des négociations sur un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourraient être connues dans les semaines à venir.
«Je pense que dans quelques semaines, nous saurons d'une manière ou d'une autre» si les pourparlers ont porté leurs fruits, a déclaré le président américain à l'issue de son entretien en Floride avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les négociations ont été «très difficiles».
Interrogé sur une éventuelle visite en Ukraine, Donald Trump n'a pas écarté la possibilité, déclarant: «J'ai proposé d'y aller et de parler devant leur Parlement.»
Source: AFP
Que se passerait-il sans solution?
Trump a évoqué le scénario qui pourrait se produire si la Russie et l’Ukraine ne parvenaient pas à un accord dans les semaines à venir: «Alors les massacres continueront», a déclaré le président américain.
Poutine y est opposé, tout comme Zelensky, ce qui explique l’optimisme de ce dernier. Mais la question la plus épineuse – les cessions territoriales ukrainiennes à la Russie – reste irrésolue. Par ailleurs, rien ne garantit que la Russie acceptera les avancées obtenues aujourd’hui entre Trump et Zelensky.
Une solution est encore loin d'être trouvée. «Si tout se passe vraiment bien, peut-être dans quelques semaines», a déclaré Donald Trump. Mais il est aussi possible que rien ne se passe. Les deux présidents ont ensuite conclu la conférence de presse.
Le président américain promet des garanties de sécurité
Donald Trump a abordé la question des garanties de sécurité: «Nous aiderons l’Europe à obtenir des garanties de sécurité», a-t-il déclaré. Ces garanties sont cruciales pour l’Ukraine afin d’empêcher une nouvelle attaque russe après une période d’accalmie.
Trump a ajouté que Vladimir Poutine ne souhaite pas seulement un cessez-le-feu, mais la fin de la guerre «à ses conditions», et qu’il comprend ce point de vue.