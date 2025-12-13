Pyongyang a perdu neuf soldats dans la région russe de Koursk
Une unité du génie militaire nord-coréenne a été déployée pendant quatre mois pour déminer la région russe de Koursk, occupée précédemment par l'armée ukrainienne, ont annoncé samedi les médias de Pyongyang. Neuf soldats nord-coréens ont été tués au cours de cette mission de déminage.
Selon l'agence officielle KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé vendredi une cérémonie de bienvenue pour les soldats du 528e régiment du génie qui ont passé 120 jours dans la région de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025. Il a annoncé «la perte déchirante de neuf vies» au cours de cette mission.
Pluie d'hommages et de décorations
Le dirigeant a décerné aux neuf victimes le titre de «Héros de la République populaire démocratique de Corée» et d'autres distinctions afin de «rendre un hommage éternel à leur bravoure», a ajouté KCNA.
«Au début du mois d'août, vous, ingénieurs du régiment, êtes partis pour la région de Koursk, en Fédération de Russie, que vos compagnons d'armes avaient reprise au prix de leur vie», a déclaré Kim Jong-un au cours de la cérémonie.
Source: ATS
L'Ukraine pourrait adhérer à l'Union Européenne en 2027
Une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès janvier 2027 est envisagée dans le plan de paix des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre entre Kiev et la Russie, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable au fait du dossier.
«C'est stipulé, mais c'est un sujet de négociation, et les Américains y sont favorables», a affirmé ce responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
L'envoyé spécial américain sera ce week-end à Berlin
L'envoyé spécial américain Steve Witkoff rencontrera ce week-end le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à Berlin, a fait savoir un responsable de la Maison-Blanche vendredi. Les Européens réclament des garanties de sécurité pour Kiev.
Le chancelier allemand Friedrich Merz doit recevoir le président ukrainien ainsi que plusieurs dirigeants européens, ceux de l'Union européenne et de l'OTAN, sur fond d'un intense ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors que les Etats-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord.
Source: ATS
Les Ukrainiens n'ont fait aucun «deal sur les territoires»
«Les Ukrainiens n'ont pas fait de deal sur les territoires, n'envisagent pas aujourd'hui de deal sur les territoires, n'envisagent pas de DMZ (zone démilitarisée)», a insisté vendredi la présidence française, après des déclarations de presse laissant penser qu'ils étaient ouverts à une démilitarisation de territoires qu'ils contrôlent encore et que les Russes réclament.
La présidence française a également évoqué le besoin d'avoir des garanties de sécurité. «Les attentes des Européens à l'égard des Américains (..) ça peut ressembler à ce qu'on appelle un peu facilement une sorte d'«article cinq» (ndlr: comme à l'OTAN), c'est-à-dire une garantie américaine pour ceux qui participent à la coalition des volontaires. Il faut une pleine visibilité sur les garanties de sécurité que peuvent donner les Européens et les Américains aux Ukrainiens avant tout aménagement sur les questions territoriales contentieuses.»
Source: AFP
L'ambassade russe à Berlin juge «infondées» et «absurdes» les accusations de cyberattaque
L'ambassade russe à Berlin a jugé vendredi «infondées» et «absurdes» les accusations de cyberattaque contre la sécurité aérienne allemande et d'ingérence du Kremlin dans les dernières législatives du pays, qui ont mené à une convocation de l'ambassadeur plus tôt dans la journée.
«L'ambassadeur de Russie a catégoriquement rejeté les accusations d'implication de structures étatiques russes dans ces incidents et, de manière générale, dans les activités de groupes de hackers», indique la représentation diplomatique russe dans un communiqué transmis à l'AFP. L'ambassade accuse en outre la diplomatie allemande de chercher «à détruire les relations russo-allemandes».
Source: AFP
Une attaque de drone contre un immeuble résidentiel fait sept blessés en Russie
Sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'une attaque de drone ukrainienne à Tver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou, ont indiqué les autorités locales. «A Tver, on est en train de combattre les conséquences de la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitali Koroliov.
Selon lui, «six adultes et un enfant» ont été blessés dans l'attaque, et une vingtaine d'habitants ont dû être évacués en raison des dommages infligés à l'immeuble. Des images de l'AFP sur place montrent la façade noircie des premiers étages d'un grand immeuble résidentiel et les fenêtres détruites de plusieurs appartements.
Des caméras de surveillance ont capturé le moment de l'impact sur les bas étages de l'immeuble, provoquant une forte explosion et un incendie. «On a vu une énorme flamme, une flamme très forte. Ce n'est que plus tard, quand l'incendie a été éteint, que nous avons pu nous rendre compte à quel point c'était une tragédie», a raconté à l'AFP Natalia, qui habite dans une maison voisine.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky est attendu à Berlin lundi
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi à Berlin, sur fond d'un intense ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable.
«Si la situation sécuritaire le permet, il sera là», a indiqué ce responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat alors que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sont les soutiens européens clé de Kiev face à la Russie.
Source: AFP
L’Allemagne accuse la Russie d’une cyberattaque contre la sécurité aérienne et d’ingérence électorale
L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une «attaque informatique» visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une «campagne» de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes, et convoqué l'ambassadeur russe à Berlin pour ces accusations.
«Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque» informatique commise en août 2024 et «la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser» la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères lors d'un point presse régulier.
Des mesures de rétorsion
«Deuxièmement, nous pouvons aujourd'hui affirmer de manière formelle que la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser tant la dernière élection au Bundestag que, de façon continue, les affaires intérieures de la République fédérale d'Allemagne», a-t-il poursuivi. Contactée vendredi par l'AFP, l'ambassade russe à Berlin n'avait pas réagi dans l'immédiat.
Le porte-parole de la diplomatie allemande a annoncé, «en étroite concertation avec nos partenaires européens, une série de mesures de rétorsion afin de faire payer à la Russie le prix de ses attaques hybrides». L'Allemagne va «soutenir de nouvelles sanctions individuelles contre des acteurs hybrides» au niveau de l'UE, qui impliqueront des «interdictions d'entrée» dans l'UE, «le gel de leurs avoirs et une interdiction d'accès aux ressources économiques».
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les pays européens accusent la Russie de mener une guerre «hybride» à leur égard – soit un mélange de moyens non conventionnels qui peut inclure du sabotage ou des campagnes de désinformation. Premier soutien de l'Ukraine en Europe, l'Allemagne se considère comme une cible centrale de ces attaques.
Source: AFP
L'Ukraine revendique la reprise de deux localités dans la région de Kharkiv
Les forces ukrainiennes ont affirmé vendredi avoir repris aux troupes russes deux localités près de la ville de Koupiansk, un noeud ferroviaire clé dans la région de Kharkiv (nord-est de l'Ukraine) que la Russie a affirmé avoir capturé en novembre.
Les troupes ukrainiennes ont «effectué une percée jusqu'à la rivière Oskil, coupant les lignes d'approvisionnement de l'ennemi» et «libéré» les villages de Kindrachivka et de Radkivka ainsi que des quartiers au nord de Koupiansk, a annoncé la brigade ukrainienne Khartia.
Source: AFP
L'UE lève un obstacle concernant les avoirs russes
Les 27 pays de l'UE ont levé un obstacle clé à l'utilisation en faveur de l'Ukraine des avoirs gelés russes en Europe. Ils souhaitent en pérenniser les sanctions contre Moscou qui servent de base à leur immobilisation, a annoncé jeudi la présidence danoise de l'UE.
Pour rappel, les avoirs de la banque centrale russe en Europe, soit quelque 235 milliards d'euros, ont été gelés à la suite de sanctions décidées par les 27 après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.
Ces sanctions doivent cependant être renouvelées tous les six mois, à l'unanimité, avec à chaque fois la menace d'un veto de la Hongrie, pays le plus proche de la Russie dans l'UE. Sans sanction, plus d'immobilisation, et la Russie pourrait alors réclamer immédiatement la restitution de ses avoirs, dont l'essentiel, soit 210 milliards d'euros, se trouve en Belgique.
Une situation que la plupart des pays de l'UE veulent absolument éviter au moment où ils souhaitent utiliser une partie de ces avoirs russes pour financer un prêt d'au moins 90 milliards d'euros à l'Ukraine.
Source: AFP
Des blessés et un mort dans l'explosion de deux engins piégés à Kiev
Au moins un membre de la garde nationale ukrainienne a été tué et quatre autres personnes blessées, dont deux policiers, dans l'explosion de deux engins piégés jeudi à Kiev, a indiqué le parquet local qui évoque un «attentat».
«La première explosion est survenue lorsque deux membres de la garde nationale patrouillaient» dans le quartier de Darnitsa, dans l'est de Kiev, a indiqué le parquet. La deuxième explosion a retenti quand la police et des secouristes étaient déjà sur place, a-t-il ajouté. Plus tôt, la police de Kiev avaient annoncé que des enquêteurs, des démineurs et des maîtres chiens travaillaient sur place.
Le parquet a précisé considérer cet incident «comme un attentat» et avoir ouvert une enquête pour «acte terroriste».
Source: AFP