Pyongyang a perdu neuf soldats dans la région russe de Koursk

Une unité du génie militaire nord-coréenne a été déployée pendant quatre mois pour déminer la région russe de Koursk, occupée précédemment par l'armée ukrainienne, ont annoncé samedi les médias de Pyongyang. Neuf soldats nord-coréens ont été tués au cours de cette mission de déminage.

Selon l'agence officielle KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé vendredi une cérémonie de bienvenue pour les soldats du 528e régiment du génie qui ont passé 120 jours dans la région de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025. Il a annoncé «la perte déchirante de neuf vies» au cours de cette mission.

Pluie d'hommages et de décorations

Le dirigeant a décerné aux neuf victimes le titre de «Héros de la République populaire démocratique de Corée» et d'autres distinctions afin de «rendre un hommage éternel à leur bravoure», a ajouté KCNA.

«Au début du mois d'août, vous, ingénieurs du régiment, êtes partis pour la région de Koursk, en Fédération de Russie, que vos compagnons d'armes avaient reprise au prix de leur vie», a déclaré Kim Jong-un au cours de la cérémonie.

