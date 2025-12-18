Négociations russo-américaines sur l’Ukraine prévues ce week-end à Miami

Une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine aura lieu ce week-end à Miami, en Floride, a annoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche.

La présidence américaine n'a fourni aucun détail sur la composition des délégations. Selon le site Politico, les Etats-Unis seront représentés par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump Jared Kushner, tandis que la Russie devrait envoyer l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques Kirill Dmitriev.

Cette nouvelle séance de pourparlers interviendra après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a constaté des «progrès» vers un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'un plan à proposer à Moscou pour mettre fin aux combats, après des rencontres à Berlin dimanche et lundi entre responsables américains, ukrainiens et européens.

Zelensky a toutefois averti que la Russie se préparait selon lui à une nouvelle «année de guerre» en 2026. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».

Les détails du plan américain après qu'il a été remanié à Berlin avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais Kiev avait fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part. Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.

