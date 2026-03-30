La Russie conteste toute proposition «claire» de Kiev pour une trêve
La Russie n'a pas vu «d'initiative clairement formulée» de la part de Kiev sur une trêve de Pâques en Ukraine, a affirmé mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov après une proposition de trêve énergétique avancée par le président ukrainien la veille.
Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky «doit assumer ses responsabilités et prendre les décisions appropriées afin que nous aboutissions à la paix, et non à une trêve», a également affirmé Dmitri Peskov lors de son point quotidien à la presse.
Source: AFP
Un important port et une école endommagés dans une attaque de drones en Russie
Une importante attaque de drones visant le nord-ouest de la Russie a endommagé le port d'Oust-Louga sur la Baltique, crucial pour les exportations d'hydrocarbures russes, ainsi qu'une école, faisant trois blessés, ont indiqué mardi les autorités locales. Le gouverneur de cette région à plusieurs centaines de kilomètres du front et dont la capitale est Saint-Pétersbourg, Alexandre Drozdenko, a fait état de 38 drones abattus par la défense antiaérienne russe dans la nuit.
Il n'a pas précisé leur origine mais l'Ukraine envoie chaque nuit des dizaines de drones vers la Russie en riposte des bombardements quotidiens de son territoire par l'armée du Kremlin depuis plus de quatre ans, ciblant particulièrement les infrastructures énergétiques. «Il y a des dégâts dans le port d'Oust-Louga», a ajouté le responsable sur Telegram. Ce site sur le golfe de Finlande, majeur pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment, a déjà été ciblé plusieurs fois ces derniers jours.
Le gouverneur a précisé que la chute de débris des drones interceptés avait endommagé trois immeubles résidentiels et deux classes d'une école de la zone, faisant trois blessés dont deux enfants. Selon l'agence d'Etat Tass, une cinquantaine de vols ont été annulés à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays.
Source: AFP
Kiev présente ses excuses à la Finlande après un incident de drones sur son sol
Kiev a présenté ses excuses à la Finlande après que deux drones se sont écrasés dimanche dans le sud de ce pays, a indiqué lundi le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Gueorguiï Tykhy.
«Aucun drone ukrainien n'a été dirigé en direction de la Finlande», a assuré le porte-parole de la diplomatie ukrainienne à des journalistes, sans confirmer explicitement que les engins tombés en Finlande étaient ukrainiens.
«La cause la plus probable est une déviation provoquée par les systèmes de guerre électronique russes» et l'Ukraine partage avec la Finlande «toutes les informations nécessaires» pour clarifier les circonstances de cet incident, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Zelensky propose une trêve énergétique à Moscou pour répondre à la crise pétrolière
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays a intensifié ses dernières semaines ses frappes sur des sites pétroliers russes, a proposé lundi une trêve énergétique à Moscou pour répondre à la crise déclenchée par la guerre au Moyen-Orient.
L'Ukraine a reçu récemment «des signaux de certains de nos partenaires» demandant de «réduire nos frappes contre le secteur pétrolier» russe, a indiqué M. Zelensky à des journalistes, dont l'AFP.
«Je souligne encore une fois que si la Russie est prête à ne pas frapper le secteur énergétique ukrainien, nous ne frapperons pas leur secteur énergétique en réponse», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Zelensky salue des «accords historiques» avec des pays du Golfe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi d'accords «historiques» en matière de coopération sécuritaire et de défense aérienne scellés avec des pays du Golfe lors de sa tournée dans cette région.
«Ce sont des accords historiques» sur la «coopération stratégique dans le domaine de la technologie militaire», a-t-il dit à des journalistes dont l'AFP. «L'Ukraine n'a jamais eu auparavant de tels accords dans cette région», a-t-il souligné.
Source: AFP
Jakarta annonce que le Casque bleu mort au Liban était Indonésien
Jakarta a annoncé lundi que le Casque bleu de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) mort au Liban à la suite de l'explosion d'un projectile était de nationalité indonésienne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement indonésien «exprime ses plus sincères condoléances à la suite du décès d'un Casque bleu indonésien et des blessures subies par trois autres», servant au sein de la Finul, après des tirs d'artillerie «indirects à proximité de la position du contingent indonésien de la Finul, près d'Adchit Al Qusayr, le 29 mars 2026», a indiqué le ministère dans une publication sur X.
Source: AFP
Un mort dans la région de Rostov, en Russie, après une attaque de drone
Un homme est décédé dans la région de Rostov et une douzaine d'autres personnes ont été blessées dans le sud-ouest de la Russie, ont rapporté les autorités russes dans la nuit de dimanche à lundi, faisant état d'attaques de drones.
«Un homme a été tué après une frappe de drone sur Taganrog», une ville portuaire et industrielle située à environ 70 km à l'ouest de la ville de Rostov-sur-le-Don, a indiqué sur Telegram Yuri Slyusar, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière avec l'Ukraine.
Huit personnes ont également été blessées à Taganrog et «des immeubles d'habitation, des équipements publics et des installations industrielles ont été endommagés par la chute de débris de drone», a ajouté la maire de cette ville, Svetlana Kambulova, sur Telegram, précisant que «les services d'urgence interviennent sur les lieux».
L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques contre les infrastructures russes, notamment des raffineries, dépôts de carburant et ports, en riposte aux bombardements visant son territoire quotidiennement depuis plus de quatre ans. Le maire de la ville russe de Krasnodar, Evgeny Naumov, a signalé sur Telegram que trois personnes avaient été blessées.
Source: ATS
Un civil tué dans des frappes de drone ukrainien
Une frappe ukrainienne au drone a tué un civil dans la région russe frontalière de Belgorod, a indiqué le gouverneur régional dans la nuit de samedi à dimanche.
«Une voiture a pris feu dans la commune de Graïvoron après avoir été frappée par un drone (...). Des habitants ont tenté d'éteindre l'incendie, mais à ce moment-là, un autre drone ennemi a frappé, tuant un homme», a déclaré sur Telegram Viatcheslav Gladkov, précisant qu'il s'agissait d'un civil.
Par ailleurs, une frappe de drone a déclenché un incendie dans le port russe d'Oust-Louga sur la mer Baltique, a déclaré dimanche le gouverneur régional, faisant état de nouveaux dégâts sur ce site déjà touché plus tôt dans la semaine.
Source: AFP
Des frappes font trois morts en Ukraine, un enfant tué en Russie
Des frappes russes sur l'Ukraine ont fait trois morts dans la nuit de vendredi à samedi, tandis qu'une frappe ukrainienne a tué un enfant un Russie, ont annoncé les autorités locales.
Un personne a péri et 11 dont un enfant ont été blessées à Odessa dans le sud de l'Ukraine, dans des frappes qui ont notamment touché une maternité et un quartier résidentiel, selon le chef de l'administration militaire locale, Serguiï Lyssak.
Des frappes loin du front
Plus au nord, deux hommes ont été tués et deux blessés dans une attaque sur Kryvyï Rig, selon le responsable militaire local, Oleksandr Ganja.
Coté russe, une attaque de drones ukrainiens a tué un enfant et grièvement blessé ses parents dans un logement à Iaroslavl, au nord de Moscou et donc loin du front, selon le gouverneur local, Mikhaïl Ievraïev.
Source: AFP
Marco Rubio accuse Zelensky de «mentir» sur les garanties de sécurité américaines en Ukraine
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a accusé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky de «mentir» en affirmant que les Etats-Unis conditionnaient l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine à des concessions territoriales de ce pays en faveur de la Russie.
«C'est un mensonge«, a déclaré M. Rubio devant la presse à l'issue d'une réunion du G7 non loin de Paris. «J'ai vu Volodymyr Zelensky dire cela, et c'est regrettable qu'il l'ait dit, car il sait que ce n'est pas vrai», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine, alors que les négociations sont dans l'impasse pour mettre fin à quatre ans de guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine.
Source: AFP