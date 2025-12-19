Accord de l'UE pour débloquer 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine
Les dirigeants européens, réunis en sommet, ont décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de prêter 90 milliards d'euros à l'Ukraine, mais sans recours aux avoirs russes, faute d'accord sur cette solution inédite.
«Nous avons un accord. La décision d'accorder 90 milliards d'euros de soutien à l'Ukraine pour 2026-2027 a été approuvée», s'est félicité sur X le président du Conseil européen Antonio Costa, qui a mené les travaux de ce sommet européen. L'Union européenne envoie ainsi un «message clair» au président russe Vladimir Poutine, a lancé de son côté le chancelier allemand Friedrich Merz, pourtant ardent défenseur d'un recours aux avoirs russes.
Les 27 devaient coûte que coûte trouver une solution durable pour financer l'Ukraine, qui risquait d'être à court d'argent dès le premier trimestre de l'an prochain. Ils étaient engagés en octobre à assurer, au cours des deux prochaines années, l'essentiel du soutien financier et militaire à Kiev, après la fermeture du robinet américain décidée par Donald Trump.
Ces besoins de financement ont été estimés à 137 milliards d'euros, l'UE s'engageant à prendre en charge les deux tiers, soit 90 milliards d'euros. Le reste devant être assuré par les autres alliés de l'Ukraine, comme la Norvège ou le Canada. Les 27 vont accorder à Kiev un prêt à taux zéro, financé par le budget de l'Union européenne, une solution pourtant écartée au début des discussions, faute de consensus.
Aucun accord trouvé sur les avoirs russes de l'Union européenne
Les dirigeants européens ont échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à s'accorder sur l'utilisation des avoirs russes gelés. Ils explorent désormais une autre source de financement pour l'Ukraine, a indiqué une source européenne.
«Après de longues discussions, il est désormais clair que le prêt de réparation nécessitera davantage de travail», a affirmé cette source lors d'un sommet des dirigeants des 27 Etats membres à Bruxelles. L'alternative explorée est un prêt relais à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques à l'AFP.
L'immense majorité des pays européens veulent trouver une solution pour financer l'Ukraine au cours des deux ans à venir. Mais ils peinent à s'accorder sur la meilleure manière de procéder. Le chancelier allemand Friedrich Merz et la Commission européenne ont mis sur la table en septembre l'idée d'assurer ces financements en s'appuyant sur des avoirs russes gelés en Europe.
Cette semaine, Friedrich Merz était allé très loin dans la défense de cette option, allant jusqu'à dire que la crédibilité de l'UE serait «gravement compromise» si ce mécanisme n'aboutissait pas. Cette option a toutefois suscité l'hostilité de plusieurs pays, dont la Belgique, et n'est désormais plus privilégiée pour financer l'Ukraine dans l'immédiat.
Des diplomates ukrainien et chinois ont discuté à Pékin de l'invasion russe
Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Serguiï Kyslytsia a eu jeudi en Chine, un proche partenaire de la Russie, des discussions avec un représentant diplomatique chinois notamment sur le conflit en Ukraine.
Une telle rencontre entre des représentants de Kiev et de Pékin est rare, la Chine étant accusée de faciliter le contournement des sanctions occidentales par la Russie et de lui fournir un soutien crucial, en particulier en lui livrant des composants militaires. Serguiï Kyslytsia s'est entretenu avec Liu Bin, le ministre adjoint chinois des Affaires étrangères.
«Il y a eu un échange approfondi de vues sur la situation actuelle liée à l'agression armée en cours de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que sur les efforts internationaux visant à parvenir à une paix stable et durable», a expliqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.
Les deux représentants «ont confirmé que le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale constituait le fondement des relations entre l'Ukraine et la Chine», a-t-il ajouté. Plus nuancé, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'ils avaient «échangé des points de vue sur la crise ukrainienne» et discuté de coopération bilatérale.
Le représentant ukrainien a en outre déclaré avoir rencontré l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin, David Perdue.
Zelensky veut savoir «ce que feront les USA si la Russie commet une nouvelle agression»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi aux Etats-Unis davantage de détails sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, dans le cadre de pourparlers pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Il y a une question à laquelle je n'arrive toujours pas à obtenir de réponse (...). La questions qui porte sur l'ensemble des garanties de sécurité», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles, indiquant vouloir savoir «ce que feront les Etats-Unis si la Russie commet une nouvelle agression».
L'Ukraine a besoin d'une décision sur les avoirs russes avant la fin de l'année
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que l'Ukraine avait besoin d'une décision européenne sur l'utilisation des avoirs russes gelés avant la fin de l'année, lors d'une conférence de presse à Bruxelles en marge d'un sommet des dirigeants de l'UE sur le sujet.
«Nos partenaires ont été informés que la décision doit être prise d'ici à la fin de cette année», a-t-il déclaré. Il avait indiqué auparavant que Kiev aurait un «gros problème» si les dirigeants européens ne parvenaient pas à un accord sur l'utilisation de ces avoirs pour financer l'Ukraine. En l'absence d'accord, Kiev sera à court d'argent dès le premier trimestre 2026.
Arrivé à Bruxelles, Zelensky compte sur l'accord financier de l'UE
Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Bruxelles, où les dirigeants des pays de l'UE sont réunis pour un sommet à haut risque visant à chercher comment financer l'effort de guerre de l'Ukraine, son armée et son budget, a indiqué une source à la présidence ukrainienne.
Il a affirmé jeudi que Kiev aurait un «gros problème» si les dirigeants de l'Union européenne ne parviennent pas à un accord sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer une aide à l'Ukraine. «Sans cela (cette décision), il y aura un gros problème pour l'Ukraine», a déclaré Zelensky à des journalistes avant de se rendre à Bruxelles où se tient un sommet des 27.
La Commission européenne veut aider Kiev avec un «prêt de réparation» adossé sur les avoirs russes gelés par les sanctions de l'UE. Mais la Belgique, où se trouve la majorité de ces avoirs, redoute des représailles économiques et juridiques de la part de la Russie et réclame une garantie de responsabilité collective.
«La Russie doit comprendre que nous sommes en position de force», a déclaré Zelensky aux journalistes, estimant qu'un accord sur le financement d'un tel prêt signifierait «que l'Ukraine aura des fonds pour 2026 et 2027».
Zelensky annonce de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les USA ce week-end
De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les Etats-Unis auront lieu vendredi et samedi aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le cadre de discussions sur le plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Vendredi et samedi, notre équipe sera aux Etats-Unis, elle est déjà en route pour les États-Unis, et les Américains les y attendent. Je ne sais pas qui d'autre pourrait être présent. Peut-être qu'il y aura des Européens», a-t-il déclaré à des journalistes.
Il n'a pas précisé la composition de la délégation ukrainienne. Ce nouveau cycle de pourparlers américano-ukrainiens va se dérouler juste avant une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine prévue, selon un responsable de la Maison Blanche, ce week-end en Floride.
Ursula von der Leyen exige une solution financière pour Kiev
Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet organisé jeudi à Bruxelles sans accord pour financer l'Ukraine, a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Nous devons trouver une solution aujourd'hui», a affirmé la dirigeante de l'exécutif européen, tout en disant «soutenir totalement les demandes belges que les risques associés au prêt de réparations (un montage qui impliquerait de mobiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, ndlr) soient partagés par nous tous».
Zelensky en Pologne pour une première entrevue avec le président nationaliste
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend ce vendredi à Varsovie pour une première rencontre avec son homologue polonais, le nationaliste Karol Nawrocki, connu pour ses positions critiques vis-à-vis de Kiev. Un rendez-vous sous tension mais indispensable pour deux voisins alliés.
Il aura fallu quatre mois après la prise de fonctions du président polonais pour que les deux chefs d'Etat se retrouvent officiellement alors que la Pologne, en première ligne depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens.
Selon les médias locaux, Karol Nawrocki a refusé au moins trois invitations à se rendre à Kiev, son entourage laissant filtrer qu'il attendait Zelensky à Varsovie, mécontent de l'état des relations bilatérales.
Une décision jugée «méprisante» par Kiev, selon les analystes ukrainiens. «La façon dont Monsieur Nawrocki voit les relations avec l'Ukraine est plus dure que celle de son prédécesseur» Andrzej Duda, conservateur comme lui mais favorable au soutien à l'Ukraine, analyse pour l'AFP un source diplomatique européenne, ajoutant que Kiev attendait «ce contact pour véritablement mettre en place la coopération avec le nouveau président polonais».
Négociations russo-américaines sur l’Ukraine prévues ce week-end à Miami
Une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine aura lieu ce week-end à Miami, en Floride, a annoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche.
La présidence américaine n'a fourni aucun détail sur la composition des délégations. Selon le site Politico, les Etats-Unis seront représentés par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump Jared Kushner, tandis que la Russie devrait envoyer l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques Kirill Dmitriev.
Cette nouvelle séance de pourparlers interviendra après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a constaté des «progrès» vers un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'un plan à proposer à Moscou pour mettre fin aux combats, après des rencontres à Berlin dimanche et lundi entre responsables américains, ukrainiens et européens.
Zelensky a toutefois averti que la Russie se préparait selon lui à une nouvelle «année de guerre» en 2026. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».
Les détails du plan américain après qu'il a été remanié à Berlin avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais Kiev avait fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part. Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.
Trois morts dans des attaques de drone visant un port de la mer d'Azov
Une attaque de drones visant la zone portuaire russe de Rostov-sur-le-Don, sur la mer d'Azov a fait trois morts, a indiqué jeudi le gouverneur régional Iouri Slioussar. L'attaque a provoqué un incendie sur un cargo dans le port de la capitale régionale, tuant deux membres d'équipage et en blessant trois, tandis qu'un civil est mort et six autres ont été blessés dans la localité de Bataïsk, voisine des installations portuaires, a précisé le responsable sur son compte Telegram.
En riposte aux bombardements quotidiens dont son territoire est la cible depuis près de quatre ans, l'Ukraine envoie des dizaines de drones chaque nuit vers le territoire russe. Elle concentre notamment ses attaques sur les infrastructures énergétiques qui permettent à Moscou de financer son offensive.
