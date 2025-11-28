Le Kremlin interdit les activités de Human Rights Watch en Russie en la déclarant «indésirable». L'ONG, qui enquête sur les abus gouvernementaux, s'engage à intensifier son travail sur la répression en Russie.

AFP Agence France-Presse

La Russie a ajouté vendredi l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) sur sa liste des organisations «indésirables», ce qui revient à une interdiction d'opérer sur son territoire. Les autorités russes n'ont pas fourni de raison à leur décision.

L'ONG, qui avait déjà été obligée de fermer ses bureaux en Russie en 2022, a déclaré à l'AFP n'être «pas surprise», et a promis de poursuivre ses enquêtes. «Nous allons travailler encore plus fort à mettre en évidence la répression édifiante de la société civile russe par le Kremlin, ainsi que les crimes russes en Ukraine», a déclaré Tanya Lokshina, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale de HRW.

Depuis le lancement de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022, le ministère russe de la Justice a interdit des dizaines de groupes critiques de la politique du Kremlin ou de la conduite de Moscou dans ce conflit. Human Rights Watch, basé à New York aux Etats-Unis, enquête et publie des rapports sur les abus perpétrés par les gouvernements et les forces armées à travers le monde.

«Litanie de violations»

L'organisation a dénoncé à plusieurs reprises l'offensive russe en Ukraine et a accusé l'armée russe d'avoir commis «une litanie de violations», ce que la Russie dément.

Elle rejoint sur la liste des «indésirables», entre autres, Reporters sans frontières, les ONG environnementales WWF et Greenpeace, l'organisme de lutte contre la corruption Transparency International et la Fondation Elton John pour la lutte contre le sida. L'inscription sur cette liste signifie également que toute personne qui travaille avec l'organisation, ou lui envoie des dons, est passible de poursuites en Russie.