19:46 heures

L'Ukraine dit avoir rétabli l'électricité chez des milliers de foyers, après les frappes russes

Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678'000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.

Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à «régime soutenu» pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Source: AFP