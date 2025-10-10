L'Ukraine dit avoir rétabli l'électricité chez des milliers de foyers, après les frappes russes
Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678'000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.
Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à «régime soutenu» pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Source: AFP
Melania Trump dit avoir établi «un canal de communications» avec Poutine sur les enfants ukrainiens
L'épouse du président américain Donald Trump, Melania, a annoncé vendredi avoir établi «un canal de communications» avec le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine sur la question des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.
«Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants», a déclaré Melania Trump à des journalistes à la Maison Blanche, précisant que c'était à la suite d'une lettre de sa part remise par son mari au président russe lors de leur sommet en Alaska en août.
Source: AFP
Plus de 450 drones et plus de 30 missiles
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi ses alliés à répondre par des mesures concrètes à une attaque russe d'ampleur contre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant notamment une coupure de courant dans le secteur est de Kiev.
«Ce qui est nécessaire, ce ne sont pas des paroles en l'air mais une action décisive – de la part des Etats-Unis, de l'Europe et du G7 - en livrant des systèmes de défense aérienne et en appliquant des sanctions», a déclaré M. Zelensky dans une déclaration en ligne, ajoutant que la Russie avait lancé plus de 450 drones et plus de 30 missiles lors de l'attaque.
Source: AFP
Un enfant de 7 ans tué dans une frappe russe sur Zaporijjia
Un enfant de 7 ans est mort à la suite de frappes russes durant la nuit de jeudi à vendredi sur la région de Zaporijjia, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Ivan Fedorov.
«Nouvelle tragique, un garçon de 7 ans blessé dans une attaque nocturne russe est mort à l'hôpital» sans avoir pu être réanimé, a indiqué sur Telegram ce responsable, qui a par ailleurs fait état de trois blessés.
Source: AFP
L'est de Kiev est privé de courant à la suite d'une attaque russe
L'est de Kiev est privé de courant vendredi matin à la suite de frappes russes qui ont notamment visé le secteur énergétique ukrainien dans la nuit, a annoncé le maire de la capitale, Vitali Klitschko.
«La rive gauche (orientale, ndlr) est sans électricité. Il y a également des problèmes sur le réseau d'eau», a indiqué l'élu sur Telegram. Un journaliste de l'AFP vivant dans cette partie de la ville a également constaté l'absence de courant et d'eau potable.
Source: AFP
De multiples explosions entendues à Kiev, le réseau énergétique visé
De multiples explosions ont été entendues dans la nuit de jeudi à vendredi par des journalistes de l'AFP à Kiev, le ministère ukrainien de l'Energie faisant par ailleurs état de frappes «massives» sur les infrastructures énergétiques du pays.
«En ce moment, les Russes infligent des frappes massives à l'infrastructure énergétique ukrainienne», a indiqué ce ministère sur Facebook. Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu de nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d'attaque.
Source: AFP
Trump affirme qu'il «augmente la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine
Donald Trump a affirmé jeudi qu'il «augmentait la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine, où la guerre déclenchée par l'invasion russe continue malgré ses gestes envers le président russe Vladimir Poutine.
«Oui on augmente la pression. On l'augmente ensemble», a répondu le président américain à la presse dans le Bureau Ovale en recevant le président finlandais Alexander Stubb. «On augmente tous la pression. L'OTAN a été géniale.»
Source: AFP
Le maire d'une nouvelle ville proche du front appelle les habitants à évacuer
Le maire de Sloviansk, une ville proche du front dans l'est de l'Ukraine, a appelé jeudi les habitants à l'évacuer face aux frappes russes sur les infrastructures énergétiques, à l'approche de l'hiver.
«Je m'adresse aux habitants de la ville, en particulier aux personnes âgées et aux familles avec enfants: il est temps d'évacuer. (...) Parce que nous voyons que l'ennemi cible le système énergétique, notamment les installations de chaudières», a déclaré Vadym Lyakh sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Ukraine ordonne l'évacuation de familles avec enfants à Kramatorsk, dans l'est
Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l'évacuation de familles avec enfants vivant dans certains quartiers de Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass sous contrôle de Kiev, située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et régulièrement touchée par des frappes russes.
«En raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans certains territoires de la communauté urbaine de Kramatorsk, une évacuation obligatoire des familles avec enfants a été annoncée», a indiqué le conseil municipal sur Telegram.
Source: AFP
Une délégation ukrainienne aux Etats-Unis la semaine prochaine pour des discussions sur des sanctions et l'énergie
Une délégation ukrainienne sera «en début de semaine prochaine» aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense anti-aérienne de l'Ukraine, a annoncé jeudi le président Volodymyr Zelensky.
Sur son compte X, Zelensky a précisé que cette délégation sera menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko et le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak. «La question du gel des actifs sera également discutée avec les Etats-Unis», a ajouté le dirigeant ukrainien.
Source: AFP
Zelensky accuse Poutine de «semer le chaos» avec ses frappes sur les infrastructures énergétiques
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir «semer le chaos» en Ukraine en multipliant récemment les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays.
Ces dernières semaines, à l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé dans plusieurs régions ukrainiennes des installations électriques, gazières ou ferroviaires, faisant craindre une campagne similaire à celle d'hivers précédents, quand des millions de personnes avaient par moments été plongées dans le noir ou privées de chauffage.
Source: AFP