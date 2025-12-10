Le énième revirement de Trump sur l'Ukraine ravit le Kremlin

Le pape plaide pour que l'Europe prenne part aux négociations pour l'Ukraine

Le pape Léon XIV a estimé mardi qu'il n'était «pas réaliste» de chercher à obtenir la paix pour l'Ukraine sans l'Europe. Pour lui, le plan présenté par Donald Trump risque d'entraîner un «énorme changement» dans l'Alliance atlantique.

Il a également mis en garde contre des déclarations qui pouvaient «tenter de rompre ce que je pense devoir être une alliance très importante aujourd'hui comme à l'avenir».

Léon XIV, qui a reçu mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans sa résidence de Castel Gandolfo, a dit aux journalistes n'avoir pas lu les propositions américaines dans leur intégralité. «Malheureusement, certaines des parties que j'ai lues apportent un énorme changement dans ce qui était depuis de nombreuses années une véritable alliance entre l'Europe et les Etats-Unis», a-t-il déclaré.

«La guerre est en Europe et je pense que l'Europe doit être partie prenante des garanties dont nous avons besoin pour la sécurité, aujourd'hui comme à l'avenir.»

Source: AFP