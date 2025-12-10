Le énième revirement de Trump sur l'Ukraine ravit le Kremlin

Le pape plaide pour que l'Europe prenne part aux négociations pour l'Ukraine
Le pape Léon XIV a estimé mardi qu'il n'était «pas réaliste» de chercher à obtenir la paix pour l'Ukraine sans l'Europe. Pour lui, le plan présenté par Donald Trump risque d'entraîner un «énorme changement» dans l'Alliance atlantique.
Il a également mis en garde contre des déclarations qui pouvaient «tenter de rompre ce que je pense devoir être une alliance très importante aujourd'hui comme à l'avenir».
Léon XIV, qui a reçu mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans sa résidence de Castel Gandolfo, a dit aux journalistes n'avoir pas lu les propositions américaines dans leur intégralité. «Malheureusement, certaines des parties que j'ai lues apportent un énorme changement dans ce qui était depuis de nombreuses années une véritable alliance entre l'Europe et les Etats-Unis», a-t-il déclaré.
«La guerre est en Europe et je pense que l'Europe doit être partie prenante des garanties dont nous avons besoin pour la sécurité, aujourd'hui comme à l'avenir.»
Source: AFP
Trump estime que l'Ukraine devrait organiser des élections
L'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. Il accuse Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.
Les dirigeants ukrainiens «parlent de démocratie mais on arrive à un point où ce n'est plus une démocratie (...). Le peuple ukrainien devrait avoir ce choix», a insisté le locataire de la Maison Blanche. «Je ne sais pas qui gagnerait.»
Sans la loi martiale, en place depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et qui empêche la tenue du scrutin, la présidentielle ukrainienne aurait dû être organisée en mars 2024.
De son côté, le président ukrainien a assuré mardi être «prêt» à organiser des élections présidentielles dans son pays. Il a ajouté que la tenue d'élections était conditionnée à la sécurité et qu'il demandait également aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale».
Source: AFP
Le énième revirement de Trump sur l'Ukraine ravit le Kremlin
Le Kremlin a salué mercredi les dernières déclarations du président américain Donald Trump qui a notamment soutenu, dans un entretien au site Politico, que la Russie avait «toujours eu» l'avantage militaire sur le front en Ukraine.
«A bien des égards, concernant une adhésion à l'OTAN, les territoires, concernant le fait que l'Ukraine perd du terrain, c'est conforme à notre compréhension. A bien des égards, le président Trump a abordé les causes profondes du conflit», a déclaré à la presse le porte-parole du la présidence russe, Dmitri Peskov.
Source: AFP
L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon un institut de recherche
L'aide militaire à l'Ukraine pourrait atteindre son plus bas niveau en 2025, a prévenu mercredi l'institut de recherche allemand Kiel Institute, les Européens, qui en fournissent désormais l'essentiel, ne parvenant plus à compenser l'arrêt de l'aide américaine.
«D'après les données disponibles jusqu'en octobre, l'Europe n'a pas réussi à maintenir l'élan du premier semestre 2025», note Christoph Trebesch, qui dirige l'équipe du Kiel Institute qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022, cité dans un communiqué.
Avant de se désengager, à l'initiative de Donald Trump de retour à la Maison Blanche en janvier 2025, les Etats-Unis fournissaient plus de la moitié de l'aide militaire. Si les Européens sont dans un premier temps parvenus à compenser, ils ont ensuite flanché depuis le début de l'été, selon le Kiel Institute.
«Si ce ralentissement se poursuit dans les mois à venir, 2025 deviendra l'année présentant le moins de nouvelles allocations d'aide pour l'Ukraine» depuis 2022, prévient Christoph Trebesch.
Sur les dix premiers mois de 2025, 32,5 milliards d'euros d'aide militaire ont été alloués à l'Ukraine, essentiellement par l'Europe. En seulement deux mois, les alliés de l'Ukraine devraient allouer plus de 5 milliards d'euros pour égaler la plus faible année (37,6 milliards alloués en 2022) et plus de 9 milliards pour s'inscrire dans la moyenne de 41,6 milliards annuels versés entre 2022 et 2024. Or, de juillet à octobre, seulement 2 milliards d'euros ont été alloués en moyenne chaque mois.
Source: AFP
Zelensky dit espérer envoyer mercredi aux Etats-Unis un plan de sortie du conflit avec la Russie mis à jour
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il espérait remettre aux Etats-Unis mercredi un plan mis à jour pour la résolution du conflit avec la Russie.
«Nous travaillons aujourd'hui et nous continuerons demain. Je pense que nous allons le remettre demain» mercredi, a déclaré Volodymyr Zelensky, interrogé par des journalistes demandant si le plan avait déjà été transmis à Washington.
Source: AFP
L'envoi d'un plan de paix de Kiev à Washington serait «proche»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui poursuit en Italie sa tournée auprès de ses alliés européens, a déclaré mardi qu'il enverrait prochainement à Washington sa proposition révisée du plan Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Les volets ukrainien et européen sont désormais plus avancés et nous sommes prêts à les présenter à nos partenaires américains», a écrit sur X Zelensky mardi, évoquant un envoi «dans un avenir proche».
Lundi, il avait souligné que la proposition pourrait être transmise à Washington dès mardi. Le plan présenté par les Etats-Unis a été ramené de 28 à 20 points après les discussions américano-ukrainiennes du week-end.
Source: AFP
Zelensky dit que Kiev n'a pas le droit «légal» ni «moral» de céder des territoires à Moscou
Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que Kiev n'avait pas le droit «légal» ni «moral» de céder à la Russie des territoires ukrainiens, la question territoriale étant un point central des négociations en cours sur un plan de paix sous médiation américaine.
«Envisageons-nous de céder des territoires? Nous n'avons aucun droit légal de le faire, en vertu de la loi ukrainienne, de notre Constitution, et du droit international. Et nous n'avons aucun droit moral non plus», a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse en ligne.
Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, quelques heures après ces déclarations.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie allemande exhorte Pékin à user de son influence sur Moscou
Le chef de la diplomatie allemande a exhorté lundi la Chine à user de son influence sur la Russie pour parvenir à la fin de la guerre en Ukraine, au coeur d'intenses échanges diplomatiques ces dernières semaines.
«S'il existe un pays dans le monde qui exerce une forte influence sur la Russie, c'est bien la Chine. Et ces attentes, que j'ai formulées non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour tous les partenaires européens, ont, je pense, été entendues aujourd'hui ici à Pékin», a dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, lors d'une conférence de presse à Pékin.
«Dans un monde interconnecté, la sécurité de l'Asie et de l'Europe sont inextricablement liées. Avec la Chine, nous avons un intérêt commun à ce que l'ordre international soit stable», a ajouté M. Wadephul, après une recontre avec son homologue chinois Wang Yi.
La Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie, affirme avoir une position neutre dans le conflit ukrainien, mais elle s'est abstenue de condamner l'agression russe.
Source: AFP
Starmer accueille Zelensky, Merz et Macron pour des discussions sur l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Londres pour des discussions avec ses alliés européens sur un plan de règlement du conflit en Ukraine, après un nouveau round de négociations américano-ukrainiennes en fin de semaine dernière à Miami.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a accueilli Zelensky sur le perron du 10 Downing Street, quelques minutes après avoir salué le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron.
Source: AFP
La question territoriale reste «la plus problématique»
La question territoriale reste «la plus problématique» dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable proche du dossier. Moscou réclame le retrait des forces de Kiev d'une partie des zones sous leur contrôle.
Cette demande «demeure et c'est la question la plus problématique», a déclaré à l'AFP ce responsable informé des derniers rounds des négociations entre Ukrainiens et Américains ce week-end.
Vladimir «Poutine ne veut pas conclure d'accord sans territoires. Alors ils (les Russes, ndlr) cherchent toutes les options pour s'assurer que l'Ukraine cède du territoire» dans le Donbass, région de l'est du pays, partiellement occupée par la Russie, a ajouté ce responsable. La Russie, qui contrôle la majeure partie du Donbass, veut obtenir l'ensemble de ce territoire, une demande maintes fois rejetées par Kiev.
Les Ukrainiens ont indiqué aux négociateurs américains Steve Witkoff and Jared Kushner «qu'un travail plus actif et une recherche d'idées sont nécessaires», a encore relève ce même responsable. Il a estimé que les négociations visant à mettre fin à la guerre «progressent». «Mais il y a des questions compliquées, comme celles concernant les territoires».
Le responsable a rappelé la mouture initiale du plan proposée par les Américains fin novembre, composée de 28 points et largement considérée comme très favorable au Kremlin en la décrivant comme «terrible». Une version suivante de 20 points élaborée ensuite par Américains et Ukrainiens à Gèneve était «plus ou moins acceptable» pour Kiev, mais des «questions sensibles» y demeuraient, a détaillé le responsable.
Zelensky va rencontrer les responsables de l'Otan et de l'UE lundi à Bruxelles
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va rencontrer lundi à Bruxelles le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, ainsi que le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a annoncé l'Otan.
Auparavant, le président ukrainien doit revoir lundi à Londres ses alliés européens, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, au moment où Donald Trump lui reproche de ne «pas avoir lu» sa proposition de règlement de la guerre en Ukraine et le presse d'aller «plus vite» selon un haut responsable ukrainien proche du dossier.
Source: AFP
Zelensky, critiqué par Trump, reçu par ses alliés européens
Volodymyr Zelensky doit revoir lundi à Londres ses alliés européens Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, au moment où Donald Trump lui reproche de ne «pas avoir lu» sa proposition de règlement du conflit, objet de tractations séparées avec Moscou et Kiev.
Le président ukrainien sera reçu par le Premier ministre britannique, en compagnie du président français et du chancelier allemand. La réunion est destinée à faire le point sur «les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine», avait déjà écrit samedi sur X Emmanuel Macron en promettant de «continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix».
Au même moment, la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper est attendue à Washington pour rencontrer son homologue américain Marco Rubio, dans le cadre d'intenses efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe du 24 février 2022.
Le Royaume-Uni et les Etats-Unis devraient réaffirmer «leur engagement à parvenir à un accord de paix en Ukraine», a annoncé le Foreign Office, ajoutant que Londres appuie «les efforts continus du président Trump pour garantir une paix juste et durable».
Source: AFP