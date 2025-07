Après l'annonce par Donald Trump d'un soutien accru à l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit «très satisfait» du revirement américain vis-à-vis de la Russie. L'altercation de mars dernier semble, elle, bel et bien appartenir au passé.

Le clash entre Zelensky et Trump à la Maison Blanche parait bien lointain

Volodymyr Zelensky a rencontré lundi l'envoyé spécial américain Keith Kellogg à Kiev. Photo: keystone-sda.ch

Dimitri Faravel , Keystone-SDA et Valentin Köpfli

Volodymyr Zelensky semble avoir totalement oublié l'humiliation subie en février dans le Bureau ovale. Ce lundi, le président ukrainien a chaleureusement remercié Donald Trump pour son annonce de soutien militaire à son pays.

«Cette guerre ne dure qu'à cause de la Russie et de son président Vladimir Poutine, a déclaré Zelensky. Ce pays tente de faire apparaître la guerre comme une nouvelle normalité et nous ne devons jamais accepter cela».

«L à où ça fait mal »

Pour rappel, le président américain Donald Trump a donné un ultimatum au chef du Kremlin: si les efforts pour mettre fin à la guerre russe contre l'Ukraine ne débouchent pas sur un accord dans les 50 jours, les Etats-Unis imposeront des droits de douane de 100% aux partenaires commerciaux de la Russie.

Le général Keith Kellogg, émissaire spécial de Trump, était arrivé le matin même à Kiev pour une visite de plusieurs jours. Il souhaitait avant tout se faire une idée de la situation actuelle.

Zelensky a souligné que Kiev lui transmettra toutes les informations sur la situation sur les fronts et sur les nouveaux préparatifs offensifs de la Russie. «Le monde sait désormais où agir et c'est en frappant là où ça fait mal que Poutine comprendra. Toute la Russie ressentira alors la nécessité de rechercher la paix. Ses moyens militaires financiers doivent être définitivement réduits!»