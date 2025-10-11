L'appel avec Trump a été «très positif», affirme Zelensky

Zelensky dit avoir exhorté Trump à négocier la paix en Ukraine lors d'un appel «positif»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué samedi avoir exhorté son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine au cours d'un entretien téléphonique qualifié de «très positif et productif».
«J'ai félicité le président Donald J. Trump pour son succès et l'accord sur le Moyen-Orient qu'il a pu obtenir, ce qui est une réussite exceptionnelle. Si une guerre peut être arrêtée dans une région, alors d'autres guerres peuvent certainement aussi être arrêtées, y compris la guerre menée par la Russie», a-t-il dit sur sa page Facebook.
Zelensky a indiqué avoir informé Donald Trump des attaques de la Russie contre le système énergétique de son pays, au lendemain de l'un des plus importants pilonnages russes qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers et causé la mort d'un enfant de sept ans.
«Nous avons discuté des opportunités de renforcer notre défense aérienne», a-t-il dit, sans plus de précisions. «Il doit y avoir une volonté du côté russe de s'engager dans une véritable diplomatie - cela peut être réalisé par la force», a-t-il ajouté.
Une délégation ukrainienne, menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko, doit se rendre en début de semaine prochaine aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense antiaérienne de l'Ukraine.
Source: AFP
Entretien en cours entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky «s'entretient actuellement» avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé samedi sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.
Cet entretien se déroule au lendemain de l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau énergétique ukrainien. Lors d'une conférence de presse vendredi à Kiev, Zelensky a appelé Donald Trump à «faire pression» sur Vladimir Poutine pour qu'il arrête les attaques aériennes contre l'Ukraine.
Source: AFP
L'Ukraine dit avoir rétabli l'électricité chez des milliers de foyers, après les frappes russes
Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678'000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.
Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à «régime soutenu» pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Source: AFP
Melania Trump dit avoir établi «un canal de communications» avec Poutine sur les enfants ukrainiens
L'épouse du président américain Donald Trump, Melania, a annoncé vendredi avoir établi «un canal de communications» avec le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine sur la question des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.
«Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants», a déclaré Melania Trump à des journalistes à la Maison Blanche, précisant que c'était à la suite d'une lettre de sa part remise par son mari au président russe lors de leur sommet en Alaska en août.
Source: AFP
Plus de 450 drones et plus de 30 missiles
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi ses alliés à répondre par des mesures concrètes à une attaque russe d'ampleur contre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant notamment une coupure de courant dans le secteur est de Kiev.
«Ce qui est nécessaire, ce ne sont pas des paroles en l'air mais une action décisive – de la part des Etats-Unis, de l'Europe et du G7 - en livrant des systèmes de défense aérienne et en appliquant des sanctions», a déclaré M. Zelensky dans une déclaration en ligne, ajoutant que la Russie avait lancé plus de 450 drones et plus de 30 missiles lors de l'attaque.
Source: AFP
Un enfant de 7 ans tué dans une frappe russe sur Zaporijjia
Un enfant de 7 ans est mort à la suite de frappes russes durant la nuit de jeudi à vendredi sur la région de Zaporijjia, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Ivan Fedorov.
«Nouvelle tragique, un garçon de 7 ans blessé dans une attaque nocturne russe est mort à l'hôpital» sans avoir pu être réanimé, a indiqué sur Telegram ce responsable, qui a par ailleurs fait état de trois blessés.
Source: AFP
L'est de Kiev est privé de courant à la suite d'une attaque russe
L'est de Kiev est privé de courant vendredi matin à la suite de frappes russes qui ont notamment visé le secteur énergétique ukrainien dans la nuit, a annoncé le maire de la capitale, Vitali Klitschko.
«La rive gauche (orientale, ndlr) est sans électricité. Il y a également des problèmes sur le réseau d'eau», a indiqué l'élu sur Telegram. Un journaliste de l'AFP vivant dans cette partie de la ville a également constaté l'absence de courant et d'eau potable.
Source: AFP
De multiples explosions entendues à Kiev, le réseau énergétique visé
De multiples explosions ont été entendues dans la nuit de jeudi à vendredi par des journalistes de l'AFP à Kiev, le ministère ukrainien de l'Energie faisant par ailleurs état de frappes «massives» sur les infrastructures énergétiques du pays.
«En ce moment, les Russes infligent des frappes massives à l'infrastructure énergétique ukrainienne», a indiqué ce ministère sur Facebook. Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu de nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d'attaque.
Source: AFP
Trump affirme qu'il «augmente la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine
Donald Trump a affirmé jeudi qu'il «augmentait la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine, où la guerre déclenchée par l'invasion russe continue malgré ses gestes envers le président russe Vladimir Poutine.
«Oui on augmente la pression. On l'augmente ensemble», a répondu le président américain à la presse dans le Bureau Ovale en recevant le président finlandais Alexander Stubb. «On augmente tous la pression. L'OTAN a été géniale.»
Source: AFP
Le maire d'une nouvelle ville proche du front appelle les habitants à évacuer
Le maire de Sloviansk, une ville proche du front dans l'est de l'Ukraine, a appelé jeudi les habitants à l'évacuer face aux frappes russes sur les infrastructures énergétiques, à l'approche de l'hiver.
«Je m'adresse aux habitants de la ville, en particulier aux personnes âgées et aux familles avec enfants: il est temps d'évacuer. (...) Parce que nous voyons que l'ennemi cible le système énergétique, notamment les installations de chaudières», a déclaré Vadym Lyakh sur les réseaux sociaux.
Source: AFP