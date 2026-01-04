L'Ukraine assure ne frapper que des «cibles militaires» après une attaque meurtrière en zone occupée

Kiev frappe uniquement des «cibles militaires» russes, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne après que Moscou a accusé Kiev d'avoir tué 27 civils lors d'une frappe de drones sur un café et un hôtel dans une zone occupée du sud de l'Ukraine.

«Les Forces de défense de l'Ukraine respectent les normes du droit international humanitaire et frappent exclusivement des cibles militaires ennemies», a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'état-major, Dmytro Lykhoviy.

Une source au sein des forces de défense ukrainiennes a confirmé l'attaque à l'AFP tout en assurant qu'elle avait ciblé un rassemblement militaire russe dans un site fermé aux civils.

La Russie a accusé jeudi Kiev d'avoir frappé un café et un hôtel pendant les célébrations du nouvel an dans le village de Khorly, situé sur une minuscule péninsule de la côte de la mer Noire dans la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson. Un bilan, fourni vendredi fait état de la mort de «27 civils, dont deux enfants».

La Russie a accusé Kiev de «torpiller consciemment toute tentative de recherche de solutions pacifiques au conflit».

Ces accusations interviennent dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques pilotés par les Etats-Unis et visant à mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou déclenchée il y a presque quatre ans par l'invasion russe de l'Ukraine, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Kiev a de son côté accusé Moscou de chercher à saper le processus diplomatique avec de la «désinformation».

Source: AFP