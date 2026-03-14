La région de Kiev visée par «une attaque massive» nocturne

Au moins trois morts dans une attaque russe «massive» sur la région de Kiev

Au moins trois personnes ont été tuées dans une «attaque massive» russe contre la région de Kiev, a annoncé samedi l'administration militaire régionale. «Ce soir, l'ennemi mène une attaque massive contre la région de Kiev à l'aide de drones et de missiles», a déclaré Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire de la région de Kiev, dans un message sur Telegram. «Le bilan des morts dans la région de Kiev est monté à trois», a-t-il ajouté.

Dans un précédent message, Kalachnyk avait par ailleurs fait état de cinq blessés. Ces attaques nocturnes ont visé une résidence étudiante, des sites industriels, des entrepôts et des immeubles d'habitation, selon la même source.

L'armée de l'air ukrainienne avait, peu de temps auparavant, lancé une alerte faisant état de plusieurs missiles volant vers Kiev.

Source: AFP