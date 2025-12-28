La question des cessions territoriales reste en suspens

Que se passerait-il sans solution?

Trump a évoqué le scénario qui pourrait se produire si la Russie et l’Ukraine ne parvenaient pas à un accord dans les semaines à venir: «Alors les massacres continueront», a déclaré le président américain.

Poutine y est opposé, tout comme Zelensky, ce qui explique l’optimisme de ce dernier. Mais la question la plus épineuse – les cessions territoriales ukrainiennes à la Russie – reste irrésolue. Par ailleurs, rien ne garantit que la Russie acceptera les avancées obtenues aujourd’hui entre Trump et Zelensky.

Une solution est encore loin d'être trouvée. «Si tout se passe vraiment bien, peut-être dans quelques semaines», a déclaré Donald Trump. Mais il est aussi possible que rien ne se passe.