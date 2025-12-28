DE
Après l’échange Trump-Zelensky
La question des cessions territoriales reste en suspens

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche depuis le 24 février 2022 sur plusieurs fronts, alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
il y a 14 minutes

Que se passerait-il sans solution?

Trump a évoqué le scénario qui pourrait se produire si la Russie et l’Ukraine ne parvenaient pas à un accord dans les semaines à venir: «Alors les massacres continueront», a déclaré le président américain.

Photo: AFP

Poutine y est opposé, tout comme Zelensky, ce qui explique l’optimisme de ce dernier. Mais la question la plus épineuse – les cessions territoriales ukrainiennes à la Russie – reste irrésolue. Par ailleurs, rien ne garantit que la Russie acceptera les avancées obtenues aujourd’hui entre Trump et Zelensky.

Une solution est encore loin d'être trouvée. «Si tout se passe vraiment bien, peut-être dans quelques semaines», a déclaré Donald Trump. Mais il est aussi possible que rien ne se passe.

il y a 20 minutes

Trump promet des garanties de sécurité

Donald Trump a abordé la question des garanties de sécurité: «Nous aiderons l’Europe à obtenir des garanties de sécurité», a-t-il déclaré. Ces garanties sont cruciales pour l’Ukraine afin d’empêcher une nouvelle attaque russe après une période d’accalmie.

Trump a ajouté que Vladimir Poutine ne souhaite pas seulement un cessez-le-feu, mais la fin de la guerre «à ses conditions», et qu’il comprend ce point de vue.

il y a 22 minutes

Trump parle du groupe de travail

Donald Trump a précisé la composition du groupe de travail: du côté américain, Jared Kushner, Steve Witkoff et Marco Rubio en feraient partie. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, y participerait également, selon lui.

Trump a souligné qu’il était important que la Russie participe aussi aux discussions. «Il est facile de se contredire», a-t-il déclaré.

Photo: AFP
il y a 24 minutes

Trump attaque Biden

Donald Trump critique ouvertement Joe Biden. «Tout le monde voulait que la guerre prenne fin», a déclaré l’ancien président. «Le point le plus épineux était celui des concessions territoriales. Mais la Russie aurait probablement annexé le pays de toute façon dans les mois à venir. Il était donc sans doute préférable pour l’Ukraine de conclure un accord rapide.»

Trump est ensuite revenu sur sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Selon lui, si Joe Biden n’était pas devenu président «grâce à des fraudes électorales», cette guerre n’aurait jamais eu lieu. Il a ajouté avoir toujours entretenu d’excellentes relations avec Vladimir Poutine.

il y a 35 minutes

Les concessions territoriales restent à trancher, mais des progrès sont notables, selon Trump

Donald Trump a indiqué que la question des concessions territoriales n’était pas encore résolue. Interrogé par un journaliste sur la création d’une zone de libre-échange dans le Donbass, il a précisé qu’aucune solution n’avait encore été trouvée. Malgré tout, il souligne que des progrès sont réalisés dans la bonne direction.

il y a 36 minutes

Zelensky confirme des avancées majeures et remercie Trump et ses négociateurs

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, prend désormais la parole. Il affirme lui aussi qu’un accord a été trouvé à 90 %. Zelensky remercie les négociateurs Jared Kushner et Steve Witkoff, ainsi que le président américain Donald Trump, et souligne que des progrès considérables ont été accomplis.

il y a 39 minutes

Trump et Zelensky annoncent des avancées majeures après leurs discussions

Donald Trump a déclaré, au début de la conférence de presse, que la rencontre avait été «très bonne». Il a ajouté avoir également eu un bon entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, qui a duré deux heures.

Selon lui, Volodymyr Zelensky et lui ont également eu de fructueuses discussions avec les chefs d’État et de gouvernement européens. «90 % des problèmes ont été résolus. Personne d’autre n’aurait pu le faire, ni cru que c’était possible», a-t-il affirmé.

22:25 heures

Fin des discussions, mais une suite incertaine

Après plus de deux heures, les discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky auraient pris fin. On ignore pour l’instant si une nouvelle conférence de presse aura lieu immédiatement ou si l’entretien téléphonique annoncé avec les États européens interviendra d’abord.

Les podiums du domaine de Donald Trump à Mar-a-Lago sont fin prêts.
20:55 heures

Les négociations commencent

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se retireront ensuite dans la résidence pour mener les négociations. Un entretien avec les dirigeants européens figure également au programme. À l’issue des discussions, ils entendent tenir une nouvelle conférence de presse.

Des négociations sont en cours dans la salle à manger.
19:56 heures

Eloges pour Zelensky et l'Europe

Donald Trump insiste à plusieurs reprises sur le fait que les deux camps souhaitent que la situation se termine. Trop de personnes sont déjà mortes. Néanmoins, il ajoute, d'un ton quelque peu inquiétant: «Soit cela se terminera bientôt, soit cela durera longtemps.» Il loue également le courage de Zelensky et la bonne coopération des pays européens.

La question des avoirs russes gelés est également abordée. Interrogé sur leur éventuelle attribution à l'Ukraine, Trump se contente de répondre: «On verra.» Il précise toutefois que l'Ukraine retirera d'importants bénéfices économiques en cas d'accord.

