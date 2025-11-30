Le Kazakhstan accuse l'Ukraine après l'attaque d'un terminal pétrolier crucial en Russie

Les autorités du Kazakhstan ont appelé l'Ukraine dimanche à cesser ses frappes contre un terminal pétrolier majeur situé en Russie, endommagé samedi par une attaque de drones navals. L'installation est cruciale pour le transport de pétrole entre l'Asie centrale et l'Europe.

Dans un communiqué, la diplomatie kazakhe «proteste contre une nouvelle attaque ciblée contre une infrastructure critique appartenant au Consortium international oléoduc caspien (CPC) Novorossiïsk» en Russie. Le Kazakhstan est allié de la Russie, mais maintient une position neutre sur la guerre en Ukraine, dont il appelle régulièrement à respecter la souveraineté.

Kiev prié de prendre des mesures efficaces

«Nous considérons cet incident comme un acte préjudiciable aux relations bilatérales entre le Kazakhstan et l'Ukraine, et attendons de la partie ukrainienne qu'elle prenne des mesures efficaces pour éviter de tels incidents à l'avenir», a déclaré Aïbek Smadiyarov, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité dans ce communiqué.

L'Ukraine n'a pas officiellement commenté cette attaque. Selon le CPC, elle a mis hors d'usage l'une des trois bouées d'amarrage du terminal permettant le chargement en mer des pétroliers.

Source: AFP