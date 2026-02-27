DE
Des chaussons de danse au sniper
Comment la ballerine ukrainienne Tetiana Khimion est devenue tireuse d'élite

Autrefois danseuse, l'Ukrainienne Tetiana Khimion a changé de vie après l'invasion russe. Depuis, cette mère de deux enfants est devenue tireuse d’élite.
Publié: il y a 57 minutes
En août 2023, l'Ukrainienne Tetiana Khimion a été officiellement nommée tireuse d'élite.
Mattia Jutzeler

Pour défendre son pays, Tetiana Khimion a troqué ses chaussons de danse contre un fusil de sniper. Depuis le début de l'invasion russe il y a quatre ans, la vie de cette femme a été bouleversée.

Tetiana Khimion danse depuis plus de 40 ans. Elle était membre d'un jury de danse au niveau international et dirigeait son propre studio dans la région de Donetsk, où elle enseignait aux enfants. C'était du moins le cas avant l'attaque des troupes de Vladimir Poutine, le matin du 24 février 2022. Sans hésiter un instant, elle décide de rejoindre l'armée ukrainienne.

Un métier «créatif»

Mère de famille, elle décide néanmoins de suivre une formation de tireuse d'élite. Dans son passé, elle faisait déjà preuve d'une grande dextérité. «Lorsque nous nous promenions dans le parc avec les enfants, je m'arrêtais parfois au petit stand de tir qui se trouvait juste à côté, raconte Tetiana Khimion à l'agence de presse AP News. J'arrivais assez facilement à atteindre des cibles et j'ai pu gagner des petits prix pour mes enfants.»

A 47 ans, elle met aussi au service de l'armée des compétences précieuses pour une tireuse d'élite. «C'est un métier très créatif, confie l'ancienne danseuse professionnelle. Et je suis quelqu'un de créatif, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer. Mais c'est aussi très mathématique, et ça aussi j'adore.»

La guerre laisse des traces

En août 2023, Tetiana Khimion a été officiellement nommée tireuse d'élite. Malgré sa passion pour la vie militaire, cette guerre qui s'éternise a laissé des traces évidentes. «J'ai le sentiment d'avoir déjà vécu mes plus belles émotions, sentiments et moments... Je me dis que cela ne reviendra peut-être pas», explique-t-elle.

La tireuse d'élite ne sait pas encore si elle parviendra un jour à se débarrasser de ce sentiment d'insensibilité. Elle espère seulement que la guerre se terminera bientôt. «Je veux continuer à vivre. Je veux retourner marcher dans les montagnes et nager dans la mer.»

