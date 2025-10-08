L'est de Kiev est privé de courant à la suite d'une attaque russe
L'est de Kiev est privé de courant vendredi matin à la suite de frappes russes qui ont notamment visé le secteur énergétique ukrainien dans la nuit, a annoncé le maire de la capitale, Vitali Klitschko.
«La rive gauche (orientale, ndlr) est sans électricité. Il y a également des problèmes sur le réseau d'eau», a indiqué l'élu sur Telegram. Un journaliste de l'AFP vivant dans cette partie de la ville a également constaté l'absence de courant et d'eau potable.
Source: AFP
Un enfant de 7 ans tué dans une frappe russe sur Zaporijjia
Un enfant de 7 ans est mort à la suite de frappes russes durant la nuit de jeudi à vendredi sur la région de Zaporijjia, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local, Ivan Fedorov.
«Nouvelle tragique, un garçon de 7 ans blessé dans une attaque nocturne russe est mort à l'hôpital» sans avoir pu être réanimé, a indiqué sur Telegram ce responsable, qui a par ailleurs fait état de trois blessés.
Source: AFP
De multiples explosions entendues à Kiev, le réseau énergétique visé
De multiples explosions ont été entendues dans la nuit de jeudi à vendredi par des journalistes de l'AFP à Kiev, le ministère ukrainien de l'Energie faisant par ailleurs état de frappes «massives» sur les infrastructures énergétiques du pays.
«En ce moment, les Russes infligent des frappes massives à l'infrastructure énergétique ukrainienne», a indiqué ce ministère sur Facebook. Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu de nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d'attaque.
Source: AFP
Trump affirme qu'il «augmente la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine
Donald Trump a affirmé jeudi qu'il «augmentait la pression» pour mettre fin au conflit en Ukraine, où la guerre déclenchée par l'invasion russe continue malgré ses gestes envers le président russe Vladimir Poutine.
«Oui on augmente la pression. On l'augmente ensemble», a répondu le président américain à la presse dans le Bureau Ovale en recevant le président finlandais Alexander Stubb. «On augmente tous la pression. L'OTAN a été géniale.»
Source: AFP
Le maire d'une nouvelle ville proche du front appelle les habitants à évacuer
Le maire de Sloviansk, une ville proche du front dans l'est de l'Ukraine, a appelé jeudi les habitants à l'évacuer face aux frappes russes sur les infrastructures énergétiques, à l'approche de l'hiver.
«Je m'adresse aux habitants de la ville, en particulier aux personnes âgées et aux familles avec enfants: il est temps d'évacuer. (...) Parce que nous voyons que l'ennemi cible le système énergétique, notamment les installations de chaudières», a déclaré Vadym Lyakh sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Ukraine ordonne l'évacuation de familles avec enfants à Kramatorsk, dans l'est
Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l'évacuation de familles avec enfants vivant dans certains quartiers de Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass sous contrôle de Kiev, située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front et régulièrement touchée par des frappes russes.
«En raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans certains territoires de la communauté urbaine de Kramatorsk, une évacuation obligatoire des familles avec enfants a été annoncée», a indiqué le conseil municipal sur Telegram.
Source: AFP
Une délégation ukrainienne aux Etats-Unis la semaine prochaine pour des discussions sur des sanctions et l'énergie
Une délégation ukrainienne sera «en début de semaine prochaine» aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense anti-aérienne de l'Ukraine, a annoncé jeudi le président Volodymyr Zelensky.
Sur son compte X, Zelensky a précisé que cette délégation sera menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko et le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak. «La question du gel des actifs sera également discutée avec les Etats-Unis», a ajouté le dirigeant ukrainien.
Source: AFP
Zelensky accuse Poutine de «semer le chaos» avec ses frappes sur les infrastructures énergétiques
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir «semer le chaos» en Ukraine en multipliant récemment les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays.
Ces dernières semaines, à l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé dans plusieurs régions ukrainiennes des installations électriques, gazières ou ferroviaires, faisant craindre une campagne similaire à celle d'hivers précédents, quand des millions de personnes avaient par moments été plongées dans le noir ou privées de chauffage.
Source: AFP
Un document russe fuite et dénombre les pertes militaires de Moscou
Les chiffres exacts des victimes russes et ukrainiennes sont généralement occultés ou gardés secrets, mais un document dénombrant les pertes de Moscou aurait fuité. Selon le portail en ligne «United24 Media», 86'744 soldats ont été tués dans la guerre en Ukraine au cours des huit premiers mois de l'année. 158'529 soldats auraient été blessés. De plus, le rapport indique que 33'966 soldats sont portés disparus. Le nombre total de victimes s'élève à 279'239.
Par ailleurs, le nombre de pertes est nettement plus élevé sur certains fronts que d'autres. Le Groupe des forces du Centre aurait à lui seul perdu plus de 96'000 soldats, dont près de 28'000 tués. Dans le Groupe Nord, les pertes sont estimées à plus de 53'000, et dans le Groupe Ouest, à plus de 46'000.
Malgré ces lourdes pertes, les attaques russes en Ukraine se poursuivent sans relâche. Vladimir Poutine mise sur des drones bon marché et l'envoi de soldats étrangers au front. Les méthodes de recrutement du Kremlin sont perfides: dans de nombreux cas, les soldats sont attirés en Russie par de fausses promesses, puis envoyés à la guerre.
Alexander Terwey
Von der Leyen «veut répondre» face à la «guerre hybride» de la Russie
L'Europe «doit répondre face à la «guerre hybride» menée par la Russie, a lancé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, estimant que «quelque chose de nouveau et de dangereux" se jouait dans le ciel européen.
«Nous ne devons pas seulement réagir, nous devons dissuader. Car si nous hésitons à agir, la zone grise ne fera que s'étendre», a-t-elle mis en garde dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.
Source: AFP
La Russie fait état de trois morts dans «une frappe de missile»
Trois personnes ont été tuées et une autre a été blessée mercredi dans une «frappe de missile» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.
La frappe a visé le village de Maslova Pristan, dans le district de Chebekino, a précisé Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Selon lui, un site d'infrastructure sociale a été "partiellement détruit" à la suite de cette attaque, «d'autres personnes pouvant se trouver sous les débris».
Source: AFP