Les chiffres exacts des victimes russes et ukrainiennes sont généralement occultés ou gardés secrets, mais un document dénombrant les pertes de Moscou aurait fuité. Selon le portail en ligne «United24 Media», 86'744 soldats ont été tués dans la guerre en Ukraine au cours des huit premiers mois de l'année. 158'529 soldats auraient été blessés. De plus, le rapport indique que 33'966 soldats sont portés disparus. Le nombre total de victimes s'élève à 279'239.

Par ailleurs, le nombre de pertes est nettement plus élevé sur certains fronts que d'autres. Le Groupe des forces du Centre aurait à lui seul perdu plus de 96'000 soldats, dont près de 28'000 tués. Dans le Groupe Nord, les pertes sont estimées à plus de 53'000, et dans le Groupe Ouest, à plus de 46'000.

Malgré ces lourdes pertes, les attaques russes en Ukraine se poursuivent sans relâche. Vladimir Poutine mise sur des drones bon marché et l'envoi de soldats étrangers au front. Les méthodes de recrutement du Kremlin sont perfides: dans de nombreux cas, les soldats sont attirés en Russie par de fausses promesses, puis envoyés à la guerre.

