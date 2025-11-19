10:54 heures

La Russie et les USA prépareraient en secret un plan de paix pour l'Ukraine

Washington et Moscou auraient-ils secrètement élaboré un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine? C’est ce que suggère un article du site d’information américain Axios. Citant des responsables américains et russes, Axios évoque un plan en 28 points mis au point par les deux pays.

Photo: AFP

Ce plan secret s'inspirerait de l'accord de Trump sur Gaza. Un haut responsable russe s'est montré optimiste vis-à-vis de ce plan auprès d'Axios. Des voix confiantes se font également entendre à la Maison Blanche. Un responsable a déclaré au média: «Le président a clairement indiqué qu'il est temps de mettre fin aux massacres et de parvenir à un accord pour conclure la guerre.»

La sécurité de l'Europe comme objectif principal

Le responsable a précisé: «Le président Trump estime qu’il est possible de mettre fin à cette guerre absurde si l’on fait preuve de souplesse.» Cette souplesse pourrait désormais être atteinte grâce à 28 points détaillés. Selon Axios, ces points se répartissent en quatre grandes catégories:

La paix en Ukraine

Garanties de sécurité

La sécurité en Europe

Les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine

