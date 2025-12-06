Frappes massives de drones et de missiles russes en Ukraine

Frappes massives de drones et de missiles russes

De nouvelles frappes russes massives contre des infrastructures ukrainiennes, essentiellement des sites énergétiques, ont privé de chauffage et d'eau des milliers de foyers, a annoncé samedi Kiev. Au total, ce sont 653 drones et 51 missiles qui ont visé dans la nuit l'Ukraine, a précisé l'armée de l'air ukrainienne.

Ces attaques ont eu lieu alors que négociateurs ukrainiens et américains se retrouvent samedi en Floride pour leur troisième journée consécutive de discussions sur le plan de Washington, destiné à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie, dont les forces poursuivent leur avancée sur le front et leurs bombardements nocturnes.

«Les principales cibles de ces frappes ont, une fois de plus, été des installations énergétiques. L'objectif de la Russie est d'infliger des souffrances à des millions d'Ukrainiens», a réagi le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Des drones ont en outre touché et »incendié le bâtiment principal de la gare de Fastiv», une ville située à environ 70 kilomètres au sud-ouest de la capitale ukrainienne, a-t-il souligné. «Il n'y a eu aucune victime mais le trafic ferroviaire en banlieue est perturbé», a précisé Ukrzaliznytsia, la compagnie ferroviaire nationale ukrainienne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations



