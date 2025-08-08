Donald Trump évoque un futur «échange de territoires»

08.08.2025, 23:00 heures

Trump évoque un futur «échange de territoires» dans le cadre d'un accord Russie-Ukraine

Donald Trump a évoqué vendredi un possible «échange de territoires» entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre d'un futur accord entre les deux pays en guerre, sans préciser à quel point les parties au conflit avaient avancé sur ce point.

«Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard ou demain», a-t-il déclaré à la Maison Blanche, ajoutant que «c'est compliqué, c'est vraiment pas facile». «On parle d'un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) nous allons en récupérer une partie», a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

Source: AFP