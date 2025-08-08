Donald Trump évoque un futur «échange de territoires»

Trump évoque un futur «échange de territoires» dans le cadre d'un accord Russie-Ukraine
Donald Trump a évoqué vendredi un possible «échange de territoires» entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre d'un futur accord entre les deux pays en guerre, sans préciser à quel point les parties au conflit avaient avancé sur ce point.
«Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard ou demain», a-t-il déclaré à la Maison Blanche, ajoutant que «c'est compliqué, c'est vraiment pas facile». «On parle d'un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) nous allons en récupérer une partie», a-t-il ajouté sans donner plus de détails.
Source: AFP
Trump confirme qu'il va rencontrer Poutine «très prochainement»
Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi qu'il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine «très prochainement», dans le cadre de sa médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Je vais rencontrer le président Poutine très prochainement. Cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu'il y a malheureusement des mesures de sécurité à prendre, sinon je l'aurais fait beaucoup plus rapidement», a-t-il affirmé en précisant qu'il ferait l'annonce du lieu du sommet un peu plus tard vendredi.
Source: AFP
L'Ukraine ordonne l'évacuation de civils dans l'est, où les troupes russes avancent
L'Ukraine a annoncé vendredi procéder à de nouvelles évacuations forcées de civils dans l'est de son son territoire, où les troupes russes continuent de gagner du terrain depuis des mois, après une mesure similaire fin juillet.
«Nous commençons l'évacuation obligatoire des familles avec enfants», a annoncé sur Telegram Vadym Filachkine, le gouverneur de la région de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats. Il a dressé la liste d'une vingtaine de localités devant être évacuées.
Source: AFP
Poutine a informé au téléphone Xi des discussions Russie-USA
Le président russe Vladimir Poutine a informé vendredi par téléphone son homologue chinois Xi Jinping des «résultats» des discussions concernant le conflit en Ukraine qu'il a tenu mercredi à Moscou avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a indiqué le Kremlin.
Le président chinois «a remercié Poutine pour ces informations et a exprimé son soutien pour un règlement sur le long terme de la crise ukrainienne», à quelques jours d'une possible rencontre entre le président américain et son homologue russe, a ajouté le Kremlin.
Source: AFP
Le lieu de la rencontre entre Trump et Poutine aurait été arrêté
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine devraient se rencontrer pour la première fois la semaine prochaine afin de discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Les deux parties ont déclaré que le moment était venu pour un tel sommet.
Signe de cette éventualité devient de plus en plus sérieuse: les deux chefs d'Etat seraient tombés d'accord sur un lieu de rencontre. C'est ce qu'a déclaré jeudi à la presse new-yorkaise l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polianski: « D'après ce que j'ai entendu, ils (ndlr: Poutine et Trump) se sont mis d'accord sur un endroit qu'ils ne souhaitent pas divulguer.»
Iouri Ouchakov, proche conseiller de Poutine sur les questions de politique étrangère, s'est fendu d'une déclaration similaire.
Le chef du Kremlin a pour sa part déclarait que la Russie comptait plusieurs pays amis prêts à accueillir le sommet, parmi lesquels les Emirats Arabes Unis. Ces derniers semblent pour l'heure en pole position.
Source: AFP
Les conditions pour une rencontre avec Zelensky ne sont pas réunies, dit Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que les «conditions» pour une rencontre en face-à-face avec Volodymyr Zelensky n'étaient pas réunies, alors que son homologue ukrainien insiste pour un tel sommet.
«Je n'ai rien contre dans l'ensemble, c'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions», a déclaré Poutine, cité par les agences de presse russes.
Source: AFP
L'Europe «doit participer» aux négociations de paix entre Kiev et Moscou, selon Zelensky
L'Europe «doit participer» aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé jeudi le président Volodymyr Zelensky, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer dans les «prochains jours» selon le Kremlin.
«La guerre se déroule en Europe et l'Ukraine fait partie intégrante de l'Europe (...) L'Europe doit donc participer au processus» en vue de mettre fin à la guerre qui se poursuit depuis 2022, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Une rencontre Trump-Poutine prévue «dans les prochains jours», selon le Kremlin
Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue «dans les prochains jours», et les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.
«A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours», a déclaré Iouri Ouchakov, ajoutant que la Russie n'avait en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
Poutine a affirmé que sa rencontre avec Trump pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis. «Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser ce type d'événements. L'un d'entre eux est le président des Emirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés», a déclaré Vladimir Poutine devant des journalistes, aux côtés du président émirati, Mohammed ben Zayed, qu'il recevait au Kremlin.
Source: AFP
Zelensky réitère son appel pour une rencontre en face-à-face avec Poutine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau estimé jeudi qu'une rencontre en face-à-face avec son homologue russe Vladimir Poutine constituait une «priorité très claire», au lendemain d'une visite de l'émissaire américain à Moscou.
«Nous avons répété en Ukraine à plusieurs reprises que la recherche de véritables solutions peut être réellement efficace au niveau des dirigeants», a indiqué Zelensky sur X.
Source: AFP
Trump juge possible une réunion «très bientôt» avec Poutine et Zelensky
Donald Trump a jugé mercredi qu'il y avait «une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt» avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans donner de précisions de date ou de lieu.
Le président américain n'a toutefois pas voulu s'étendre sur la probabilité d'un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, ajoutant:«"Celui-là m'a déjà déçu dans le passé», dans une référence apparente à son homologue russe.
Source: AFP
Il y a «encore beaucoup de travail» avant une rencontre Trump-Poutine
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé mercredi qu'il y avait «encore beaucoup de travail» avant une éventuelle rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Aujourd'hui a été une bonne journée, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il reste de nombreux obstacles à surmonter, et nous espérons y parvenir au cours des prochains jours et des prochaines heures, semaines peut-être», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox Business, alors que le président américain s'est dit «ouvert» à une telle rencontre avec Vladimir Poutine, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky.
Source: AFP