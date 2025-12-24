Des frappes russes provoquent un «désastre écologique» en mer Noire

Des frappes de l'armée russe sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont provoqué une pollution à l'huile de tournesol sur la côte de la mer Noire, qui tue la faune marine, a constaté l'AFP mercredi.

Cet important port de commerce a subi ces dernières semaines des bombardements parmi les pires de ces presque quatre ans de guerre, les autorités ukrainiennes dénonçant une volonté de détruire les infrastructures maritimes du pays, qui exporte massivement des produits agricoles.

Un journaliste de l'AFP a pu filmer mercredi des flaques d'huile brune sur la côte à Odessa, et une nappe d'huile flottant à la surface de la mer. Des volontaires nettoyaient le sable et tiraient de l'eau des oiseaux marins morts. «La cause en est l'attaque massive de l'ennemi sur les infrastructures portuaires, qui ont endommagé des réservoirs d'huile de tournesol, provoquant des fuites», a expliqué le gouverneur Oleg Kiper dans un communiqué.

Vladyslav Balinsky, un expert en écologie marine, a évoqué un «désastre écologique». «Il y a des dizaines d'oiseaux morts, essentiellement de jeunes grèbes, sur la côte», a-t-il écrit. Leonid Stoyanov, un vétérinaire participant au sauvetage des oiseaux, a expliqué à l'AFP qu'ils périssaient d'hypothermie après avoir été en contact avec l'huile, qui fait disparaître la couche de gras naturellement présente sur leurs plumes.

Source: AFP