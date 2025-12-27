L'Ukraine sous alerte aérienne cette nuit, plusieurs explosions entendues à Kiev
Plusieurs séries de fortes explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté une journaliste de l'AFP, les autorités ayant indiqué que l'Ukraine était menacée par des missiles russes.
Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre en Floride pour rencontrer Donald Trump dimanche, des alertes aériennes ont touché l'ensemble du territoire ukrainien à certains moments de la nuit.
L'armée de l'air ukrainienne a évoqué sur ses réseaux sociaux des mouvements de drones et missiles sur plusieurs régions ukrainiennes, dont la capitale. Une journaliste de l'AFP à Kiev a entendu de fortes explosions vers 1h30 (23h30 GMT) puis une nouvelle fois une demi-heure plus tard.
Des images de l'AFP montrent des flashes orangés, visiblement provoqués par des explosions, illuminer le ciel au-dessus de la capitale. «Des explosions dans la capitale. La défense anti-aérienne est en action. Restez dans les abris!», a écrit le maire Vitali Klitschko sur Telegram. «L'ennemi attaque la capitale», a déclaré de son côté le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko.
Près de trois heures plus tard, l'administration militaire de la région de la capitale ont encore indiqué que la défense anti-aérienne avait été activé en raison de l'approche d'un drone.
Source: AFP
Zelensky va rencontrer ce dimanche Trump en Floride
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer dimanche en Floride pour discuter de la façon de mettre fin à l'invasion russe, a annoncé vendredi Kiev. Leur réunion est «prévue» pour dimanche, a assuré la présidence ukrainienne.
«Nous avons un programme chargé, cela se passera pendant le week-end, je pense dimanche, en Floride, où nous aurons une réunion avec le président Trump», avait auparavant déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.
Discussions sensibles
Il avait ajouté que la réunion porterait sur les «questions sensibles» que sont le sort de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les soldats russes, dans le sud.
Les deux hommes évoqueront aussi les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie, avait encore dit Zelensky. Celui-ci avait révélé mercredi le contenu de la nouvelle mouture du plan américain, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev.
Ce texte prévoit un gel de l'actuelle ligne de front, tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par l'armée russe, qui constituent plus de 19% de la superficie de l'Ukraine.
Source: AFP
Donald Trump met en garde: L'Ukraine n'aura rien «tant qu'il ne donne pas son accord»
Avant de recevoir dimanche Volodymyr Zelensky, muni de nouvelles propositions pour mettre fin à la guerre avec la Russie, Donald Trump a averti vendredi son homologue ukrainien que rien n'était fait. Le chef d'Etat ukrainien «n'a rien tant que je ne donne pas mon accord», a déclaré le président américain au site internet Politico.
«Donc nous verrons bien ce qu'il a», a-t-il ajouté, tout en estimant: «Je pense que ça se passera bien avec lui. Je pense que ça se passera bien avec (le président russe Vladimir) Poutine», avec lequel il prévoit de s'entretenir «bientôt».
Volodymyr Zelensky fera dimanche le déplacement jusqu'en Floride, où le président américain passe les fêtes de fin d'année dans sa résidence Mar-a-Lago. Il veut évoquer avec lui la question toujours en suspens des territoires, dans le cadre des négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
Source: AFP
Pas d'appel prévu «pour l'instant» entre Macron et Poutine, selon l'Elysée
Il n'y a pas eu d'échange récent entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et il n'y a pas «pour l'instant» d'entretien prévu, a fait savoir vendredi l'Elysée alors que Paris et Moscou, dont les relations sont au plus bas, ont récemment manifesté publiquement leur intérêt d'un contact direct au sommet.
«Il n'y a pas eu d'échange» entre les présidents français et russe, «il n'y a pas pour l'instant de projet d'appel» entre eux et «il n'y a pas de projet de voyage d'Emmanuel Macron à Moscou», a indiqué l'Elysée.
La semaine dernière, le Kremlin avait fait savoir que Vladimir Poutine était prêt à parler à Emmanuel Macron, répondant à des déclarations en ce sens du président français. L'Elysée avait jugé cela «bienvenu» et dit que ses équipes aviseraient «dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», insistant sur le fait que cela devait se faire «en toute transparence» avec Kiev et les partenaires européens.
Affaire Laurent Vinatier
Jeudi, Moscou a annoncé avoir fait une «proposition» à la France dans l'affaire du chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, une annonce surprise qui a pu être interprétée par certains comme une volonté de reprendre le dialogue avec Paris. Même si aucun contact n'est prévu à ce stade, Macron «reste mobilisé», a assuré la présidence française.
«Il est à l'initiative» sur «le soutien à l'Ukraine de manière très opérationnelle», a-t-elle souligné, se félicitant que le Conseil européen a entériné la semaine dernière un prêt de 90 milliards d'euros pour aider Kiev.
Macron reste aussi «déterminé» à «consolider l'unité entre l'Ukraine, l'Europe et les Etats-Unis» concernant la nouvelle mouture du plan américain, négocié depuis des semaines entre Washington et Kiev. Une nouvelle réunion de la Coalition des volontaires se tiendra en janvier à Paris sur l'épineuse question des garanties de sécurité.
Source: AFP
Zelensky affirme qu'il rencontrera Trump «dans un avenir proche»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il rencontrerait prochainement le dirigeant américain Donald Trump, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Nous avons convenu d'une rencontre au plus haut niveau – avec le président Trump dans un avenir proche. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'Ukraine frappe une raffinerie avec le missile Storm Shadow britannique
L'Ukraine a utilisé des missiles britanniques Storm Shadow pour attaquer une importante raffinerie en Russie jeudi, a annoncé l'état-major des forces armées ukrainiennes.
La raffinerie de Novoshakhtinsk a été frappée par plusieurs missiles qui ont entraîné «plusieurs explosions», a dit l'état-major dans une communication sur X. Ce type d'arme a déjà été utilisé à plusieurs reprises sur le territoire russe.
«Des unités de la force aérienne des forces armées d'Ukraine ont frappé avec succès l'usine de produits pétroliers de Novoshakhtinsk dans la région de Rostov de la Fédération de Russie avec des missiles de croisière Storm Shadow tirées depuis les airs», selon ce communiqué.
L'état-major a expliqué que la raffinerie de Novoshakhtinsk est l'une des principales fournisseuses de produits pétroliers dans le sud de la russie et «est directement impliquée dans l'approvisionnement des forces armées de la Fédération de Russie», notamment en carburant diesel et en kérosène pour l'aviation.
Source: AFP
Zelensky dit avoir eu une «très bonne conversation» avec les Américains
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir discuté au téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après avoir révélé la veille les détails du nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Nous avons discuté de certains détails importants du travail en cours. Il existe de bonnes idées qui peuvent contribuer à un résultat commun et à une paix durable», a indiqué Zelensky sur Facebook.
Il a affirmé avoir eu une «très bonne conversation» avec les émissaires américains et les a remercié pour «leur approche constructive, leur travail intensif et leurs paroles aimables». «J'espère que les ententes conclues aujourd'hui à l'occasion de Noël et les idées dont nous avons discuté s'avéreront utiles», a poursuivi Zelensky.
Pas de nouvelles de Poutine
Le président ukrainien avait révélé mercredi la nouvelle mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev. Ce texte prévoit un un gel du front aux lignes actuelles tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie, qui représentent plus de 19% de l'Ukraine.
Contrairement à la version originale, rédigée par les Américains, de ce document, la nouvelle mouture laisse de côté deux exigences majeures de Moscou: un retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle et un engagement juridiquement contraignant de Kiev à ne pas adhérer à l'Otan.
Pour cette raison, un accord de Moscou à cette nouvelle version semble improbable. Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou était en train de «formuler sa position» et refusé d'en commenter les détails.
Source: AFP
La France soutient le plan américain pour l'Ukraine
Paris soutient les efforts de Washington «pour ramener une paix juste et durable en Ukraine» mais rappelle que cela nécessite de doter Kiev de garanties de sécurité solides, ont indiqué mercredi à l'AFP des sources diplomatiques françaises.
La France et ses partenaires poursuivront leurs efforts, «en coordination avec les Etats-Unis, pour doter l'Ukraine de garanties de sécurité sans lesquelles il n'y aura pas de paix juste et durable», ont déclaré ces sources alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi avoir obtenu des Américains une révision de leur plan pour terminer la guerre avec la Russie.
Ce plan prévoit désormais un gel du front tout en laissant de côté les questions territoriales et deux exigences clés de Moscou.
«Le projet initial de texte a été amendé au cours des dernières semaines après une forte mobilisation des partenaires de l'Ukraine afin de favoriser les conditions d'une paix respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et garantissant les intérêts et la sécurité de l'Europe», se félicitent les sources diplomatiques françaises. Elles rappellent que l'Ukraine peut compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires européens.
Source: AFP
Des frappes russes provoquent un «désastre écologique» en mer Noire
Des frappes de l'armée russe sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont provoqué une pollution à l'huile de tournesol sur la côte de la mer Noire, qui tue la faune marine, a constaté l'AFP mercredi.
Cet important port de commerce a subi ces dernières semaines des bombardements parmi les pires de ces presque quatre ans de guerre, les autorités ukrainiennes dénonçant une volonté de détruire les infrastructures maritimes du pays, qui exporte massivement des produits agricoles.
Un journaliste de l'AFP a pu filmer mercredi des flaques d'huile brune sur la côte à Odessa, et une nappe d'huile flottant à la surface de la mer. Des volontaires nettoyaient le sable et tiraient de l'eau des oiseaux marins morts. «La cause en est l'attaque massive de l'ennemi sur les infrastructures portuaires, qui ont endommagé des réservoirs d'huile de tournesol, provoquant des fuites», a expliqué le gouverneur Oleg Kiper dans un communiqué.
Vladyslav Balinsky, un expert en écologie marine, a évoqué un «désastre écologique». «Il y a des dizaines d'oiseaux morts, essentiellement de jeunes grèbes, sur la côte», a-t-il écrit. Leonid Stoyanov, un vétérinaire participant au sauvetage des oiseaux, a expliqué à l'AFP qu'ils périssaient d'hypothermie après avoir été en contact avec l'huile, qui fait disparaître la couche de gras naturellement présente sur leurs plumes.
Source: AFP
L'Ukraine s'attend à une réponse mercredi de la Russie sur le plan américain
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il s'attendait à une réponse mercredi de la Russie sur la dernière mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, négociée depuis des semaines entre Kiev et Washington.
«Nous aurons une réaction des Russes après que les Américains leur auront parlé», a déclaré Volodymyr Zelensky aux journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des commentaires diffusés mercredi.
Les deux policiers de Moscou sont morts dans une explosion
Deux agents de la police routière ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi à Moscou dans une explosion survenue lorsqu'ils ont tenté d'arrêter une personne suspecte, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.
«Un engin explosif a été mis en marche» au moment où les policiers se sont approchés de cette personne qui se trouvait près de leur véhicule de service, selon la même source. «Deux policiers ont succombé à leurs blessures», indique le communiqué en précisant que la personne se trouvant à côté d'eux a également péri dans l'explosion.
Zone bouclée
Une enquête pour «attentat à la vie» des membres des forces de l'ordre et "trafic d'explosifs" a été ouverte, a-t-il ajouté. L'incident s'est produit dans la rue Eletskaïa, dans le sud de Moscou, à proximité de l'endroit où a été tué un général russe cette semaine. La zone a été bouclée par un important dispositif policier, selon les images diffusées par les télévisions russes.
Les faits se sont déroulés dans une rue voisine de celle où le général Fanil Sarvarov, qui dirigeait le département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major des forces russes, a été tué lundi dans l'explosion d'un engin déposé sous une voiture.
Source: AFP
L'armée ukrainienne annonce avoir abandonné la ville de Siversk, dans l'est
L'armée ukrainienne a annoncé mardi s'être retirée de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, face aux assauts des troupes russes, qui avaient revendiqué la capture de cette localité le 11 décembre.
«Afin de préserver la vie de nos soldats et la capacité de combat de nos unités, les défenseurs ukrainiens se sont retirés de la localité», a indiqué sur Telegram l'état-major de l'armée ukrainienne.
Source: AFP