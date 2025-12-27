L'Ukraine sous alerte aérienne cette nuit, plusieurs explosions entendues à Kiev

Plusieurs séries de fortes explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté une journaliste de l'AFP, les autorités ayant indiqué que l'Ukraine était menacée par des missiles russes.

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre en Floride pour rencontrer Donald Trump dimanche, des alertes aériennes ont touché l'ensemble du territoire ukrainien à certains moments de la nuit.

L'armée de l'air ukrainienne a évoqué sur ses réseaux sociaux des mouvements de drones et missiles sur plusieurs régions ukrainiennes, dont la capitale. Une journaliste de l'AFP à Kiev a entendu de fortes explosions vers 1h30 (23h30 GMT) puis une nouvelle fois une demi-heure plus tard.

Des images de l'AFP montrent des flashes orangés, visiblement provoqués par des explosions, illuminer le ciel au-dessus de la capitale. «Des explosions dans la capitale. La défense anti-aérienne est en action. Restez dans les abris!», a écrit le maire Vitali Klitschko sur Telegram. «L'ennemi attaque la capitale», a déclaré de son côté le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Près de trois heures plus tard, l'administration militaire de la région de la capitale ont encore indiqué que la défense anti-aérienne avait été activé en raison de l'approche d'un drone.

Source: AFP