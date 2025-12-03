Aucun accord n'a été trouvé sur les territoires occupés en Ukraine

«Aucun compromis» n'a été trouvé mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

L'émissaire américain s'est entretenu pendant près de cinq heures au Kremlin avec le dirigeant russe à propos de ce plan présenté par Washington il y a deux semaines et depuis retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens.

«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Sur la question des territoires occupés par la Russie en Ukraine, qui représentent environ 19% du pays, «aucune solution de compromis n'a encore été choisie, bien que certaines propositions américaines peuvent être discutées», a précisé Iouri Ouchakov. Il a qualifié la discussion d'«utile», mais prévenu qu'il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord, alors que les troupes russes ont accéléré leur avancée sur le front.

Après cet entretien avec les Russes à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient rencontrer mercredi en Europe une délégation de Kiev, selon une source ukrainienne à l'AFP.

Source: AFP