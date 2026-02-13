Six civils dont trois frères tués dans des attaques russes

Zelensky annonce son arrivée à Munich pour la Conférence sur la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi être arrivé à Munich, en Allemagne, pour participer à la Conférence annuelle sur la sécurité, ainsi qu'à d'autres rencontres liées à l'industrie de la défense.

«De nouvelles mesures seront prises pour assurer notre sécurité commune – celle de l'Ukraine et de l'Europe», a-t-il indiqué dans un message sur X. «Nous avons besoin de plus de production conjointe, plus de résilience, de coordination et efficacité pour notre architecture commune de sécurité en Europe», a-t-il ajouté.

Selon la présidence ukrainienne, Zelensky doit visiter vendredi une entreprise ukraino-allemande de fabrication de drones, Quantum Frontline Industries. Il doit également avoir des rencontres bilatérales avec le chancelier allemand Merz, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.

«Il participera également à la réunion au +format de Berlin+ avec des dirigeants de pays européens, de l'UE, de l'OTAN et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio», a précisé la présidence ukrainienne. Par ailleurs, toujours d'après cette source, Zelensky doit rencontrer vendredi la figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi. Il est prévu ensuite que Volodymyr Zelensky s'exprime samedi lors de la Conférence sur la sécurité.

Source: AFP