Six civils dont trois frères tués dans des attaques russes

Zelensky annonce son arrivée à Munich pour la Conférence sur la sécurité
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi être arrivé à Munich, en Allemagne, pour participer à la Conférence annuelle sur la sécurité, ainsi qu'à d'autres rencontres liées à l'industrie de la défense.
«De nouvelles mesures seront prises pour assurer notre sécurité commune – celle de l'Ukraine et de l'Europe», a-t-il indiqué dans un message sur X. «Nous avons besoin de plus de production conjointe, plus de résilience, de coordination et efficacité pour notre architecture commune de sécurité en Europe», a-t-il ajouté.
Selon la présidence ukrainienne, Zelensky doit visiter vendredi une entreprise ukraino-allemande de fabrication de drones, Quantum Frontline Industries. Il doit également avoir des rencontres bilatérales avec le chancelier allemand Merz, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.
«Il participera également à la réunion au +format de Berlin+ avec des dirigeants de pays européens, de l'UE, de l'OTAN et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio», a précisé la présidence ukrainienne. Par ailleurs, toujours d'après cette source, Zelensky doit rencontrer vendredi la figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi. Il est prévu ensuite que Volodymyr Zelensky s'exprime samedi lors de la Conférence sur la sécurité.
Source: AFP
Le Kremlin dit que de nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine»
De nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine», a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que le conflit entre les deux pays entre bientôt dans sa cinquième année.
«Il y a un accord pour que cela ait lieu, en effet, la semaine prochaine. Nous vous informerons du lieu et des dates», a dit Dmitri Peskov lors d'un point presse auquel participait l'AFP.
Source: AFP
Six civils dont trois frères tués dans des attaques russes
Six personnes, dont trois jeunes frères, ont été tuées dans des attaques russes nocturnes sur l'est et le sud de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les services d'urgence et les autorités locales.
A Kramatorsk (est), une frappe russe sur un quartier résidentiel a tué deux jumeaux âgés de 19 ans et leur petit frère de 8 ans, a annoncé le parquet de la région de Donetsk, en grande partie occupée par les Russes.
Leur mère de 43 ans et leur grand-mère de 65 ans ont été blessées dans l'attaque, qui s'est produite jeudi soir selon la même source. Un quatrième homme, né en 1962, a été tué dans les frappes, selon le gouverneur militaire de Kramatorsk.
Dans la région de Zaporijjia (sud), un homme de 48 ans a été tué jeudi soir dans une attaque de drones ayant touché un immeuble résidentiel, selon les services de secours. Dans la région d'Odessa, située au bord de la mer Noire, un civil a été tué et six autres blessés, dont trois grièvement, dans une attaque de drones sur l'un des ports, pilonnés régulièrement par les forces de Moscou.
Source: AFP
Les alliés de l'Ukraine ont déjà promis une aide militaire de 35 milliards de dollars à Kiev
Les Alliés de l'Ukraine, réunis jeudi à Bruxelles, se sont déjà engagés à fournir quelque 35 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine cette année, a assuré le secrétaire britannique à la Défense John Healey. Ces chiffres comprennent de nouveaux engagements bilatéraux, mais aussi d'anciennes promesses déjà faites par les pays alliés de l'Ukraine, dont notamment les 11,5 milliards d'euros déjà annoncés par l'Allemagne, a expliqué un diplomate à l'Otan.
«Nous allons intensifier l'aide militaire à l'Ukraine. Nous allons accentuer la pression sur la Russie», a affirmé John Healey à l'issue d'une réunion du Groupe de contact entre l'Ukraine et ses alliés à Bruxelles. En 2025, ce groupe a rassemblé quelque 45 milliards de dollars d'aide militaire en faveur de l'Ukraine, «en 2026, nous devons faire mieux, nous devons faire plus», avait déclaré le ministre britannique au début de cette réunion.
«Il s'agit de sauver des vies»
Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé de son côté que son pays était prêt à livrer cinq nouveaux intercepteurs, de type PAC-3, pour la défense anti-aérienne de l'Ukraine, mais à condition que les autres pays alliés de l'Ukraine en livrent au moins une trentaine d'autres de leur côté. Il s'est néanmoins dit «très optimiste» sur les chances d'obtenir leur accord.
«Nous savons tous qu'il s'agit de sauver des vies», a rappelé devant la presse Boris Pistorius, aux côtés de son homologue ukrainien Mykhaïlo Fedorov. Des frappes russes massives contre le réseau énergétique ukrainien ont provoqué des coupures de chauffage et d'électricité dans de larges zones du pays en plein hiver glacial.
«C'est tout simplement du terrorisme contre la population civile ukrainienne», s'est indigné Boris Pistorius, dénonçant l'usage de l'hiver «comme une arme à l'encontre de femmes, enfants et hommes innocents» . «Les Russes ne peuvent pas nous vaincre sur le terrain, et c'est pourquoi ils mènent aujourd'hui une guerre contre nos infrastructures critiques», a dénoncé de son côté son homologue ukrainien. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les deux coprésidents de ce Groupe de contact, auparavant dirigé par les Etats-Unis.
Source: AFP
La Norvège achète des bombes françaises pour l'Ukraine
La Norvège a annoncé jeudi l'achat d'un «gros volume» de bombes planantes françaises dans le cadre d'un accord bilatéral entre les deux pays pour soutenir militairement l'Ukraine face à l'invasion russe.
«L'accord donne à la Norvège et à la France la possibilité de coopérer pour faire don de matériels de défense uniques et recherchés, via des acquisitions auprès de l'industrie française ou des dons prélevés sur les stocks français», a indiqué le ministère norvégien de la Défense.
«Un gros volume»
«Dans un premier temps, la Norvège contribue à hauteur d'environ 4,2 milliards de couronnes (371 millions d'euros), et la France garantit un prêt d'environ 3 milliards de couronnes», a-t-il ajouté dans un communiqué.
L'accord comprend l'achat d'un «gros volume» d'armements air-sol ainsi que de capacités de surveillance et d'analyse, précise le ministère. Le type exact des armements et des capacités en question n'a pas été fourni.
Source: AFP
Plus de 2500 immeubles sans chauffage à Kiev et deux morts dans l'est du pays
Quelque 2600 immeubles résidentiels supplémentaires sont privés de chauffage à Kiev après des frappes russes nocturnes sur des infrastructures énergétiques dans tout le pays, a annoncé jeudi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.
«Suite aux attaques massives de la nuit dernière, près de 2600 nouveaux immeubles sont sans chauffage» a déclaré Vitali Klitschko, rappelant que plus d'un millier d'immeubles en étaient déjà privés après les attaques russes des dernières semaines sur les infrastructures énergétiques.
Dans la ville de Lozova (est), attaquée par des missiles et drones russes, un homme et une femme ont été tués à leur domicile et six autres personnes ont été blessées, a indiqué un responsable local, Serguiï Zelensky. «C'était une des nuits les plus terrifiantes pour notre communauté depuis le début de l'invasion» russe de 2022, a-t-il déploré.
Source: AFP
Incendie dans un site militaire après une attaque de missiles
Une attaque de missiles a provoqué un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi dans une installation militaire du sud de la Russie, conduisant les autorités à évacuer la population d'un village voisin, a indiqué le gouverneur régional. «Les unités de défense aérienne du ministère russe de la Défense ont repoussé une attaque de missiles visant le territoire de la région de Volgograd», a déclaré sur Telegram Andreï Botcharov.
«Un incendie s'est produit à la suite de la chute de débris sur le territoire d'un site du ministère de la Défense près du village de Kotlouban», a-t-il ajouté. Il a précisé qu'il n'y avait pas de victime civile mais que les habitants de la localité seraient évacués «pour protéger la population civile du risque de détonation pendant l'extinction de l'incendie». Il n'a pas indiqué d'où provenait cette attaque.
En réponse aux bombardements russes sur son territoire depuis quatre ans, l'Ukraine envoie chaque nuit des drones en direction de la Russie, ciblant particulièrement les infrastructures énergétiques. Dans la région de Tambov (centre), le gouverneur Evguéni Pervichev a fait état d'une frappe de drone ukrainien qui a endommagé une académie militaire, dont les étudiants ont été évacués de leur dortoir vers un hôpital voisin.
Source: AFP
Les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra, déclare Kiev
L'Ukraine n'organisera des élections que lorsque la situation sécuritaire le permettra, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien, qui réagissait à des informations de presse selon lesquelles Kiev envisage d'organiser prochainement une présidentielle et un référendum.
«Les élections doivent avoir lieu dès que possible, mais pas avant que la situation sécuritaire le permette», a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat.
«La terreur russe se poursuit»
Il réagissait à une publication du quotidien Financial Times, basé à Londres, selon laquelle Kiev, sous pression américaine, envisage d'organiser un scrutin présidentiel et un referendum sur un potentiel accord de paix avec la Russie avant la mi-mai. «Pour l'instant, la terreur russe se poursuit et rien n'indique que la Russie soit intéressée à mettre fin à la guerre», a ajouté ce responsable.
Un important député du parti présidentiel a de son côté déclaré mercredi à l'AFP que le consensus politique restait que «ni référendum ni élections ne peuvent être organisés sous la loi martiale», instaurée depuis le début, il y a quatre ans, de l'invasion russe.
«De la pure fantaisie»
«L'idée d'organiser un référendum pour permettre au peuple d'exprimer son avis sur un possible accord de paix n'est pas nouvelle» et a été abordée lors de récentes négociations avec les Russes et les Américains à Abou Dabi, a-t-il détaillé.
Côté ukrainien, ce projet est notamment soutenu par l'un des négociateurs, le chef du groupe parlementaire du parti présidentiel David Arakhamia, a ajouté le député interrogé par l'AFP. «Mais évoquer des dates n'est pas seulement prématuré – c'est de la pure fantaisie», a lancé ce dernier.
Source: AFP
Plus de 1400 Africains enrôlés par l'armée russe depuis 2023
Au moins 1417 Africains ont été enrôlés dans les rangs de l'armée russe dans le cadre du conflit en Ukraine et plus de 300 y sont morts, selon un rapport publié mercredi par le collectif All Eyes on Wagner (AEOW), qui dévoile pour la première fois une liste de noms.
Cette liste, obtenue par le groupe d'investigation AEOW via le programme ukrainien «Je veux vivre», qui recense les combattants tombés au combat côté russe et encourage à la reddition, donne une idée de l'ampleur des recrutements sur le continent africain.
Elle contient les noms de 1417 personnes issues de 35 pays du continent enrôlées dans l'armée russe entre janvier 2023 et septembre 2025, et de 316 décédées sur le front, mais n'est probablement pas exhaustive et les chiffres réels pourraient être bien supérieurs, selon le collectif.
«Le phénomène de recrutement de ressortissants africains ne constitue pas un épiphénomène isolé, mais bien l'ossature d'une stratégie délibérée et organisée» alors que la guerre se prolonge et que Moscou doit «faire face à une pénurie d'hommes», affirme le rapport.
«Nous avons été très impressionnés par la facilité avec laquelle on peut dans ces pays (ndlr: africains) trouver une offre ou un moyen de partir. Cela prend cinq minutes sur les réseaux sociaux», souligne à l'AFP Lou Osborn, du collectif AEOW. «La Russie a déployé beaucoup d'efforts pour rendre le recrutement vraiment accessible aux masses.»
Source: AFP
Les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra
L'Ukraine n'organisera les élections que lorsque la situation sécuritaire le permettra, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«Les élections doivent avoir lieu dès que possible, mais pas avant que la situation sécuritaire le permette», a indiqué ce responsable réagissant à la publication du Financial Times selon laquelle Kiev envisageait d'organiser un scrutin présidentiel avant la mi-mai.
«Pour l'instant, la terreur russe se poursuit et rien n'indique que la Russie soit intéressée à mettre fin à la guerre», a ajouté ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP