Le roi Charles III a distingué l'acteur Idris Elba, des joueuses britanniques de football et rugby et un couple de patineurs le 30 décembre 2025, soulignant leurs contributions au sport et à la société.

Un couple de patineurs fait dame et chevalier par le roi Charles III

Un couple de patineurs fait dame et chevalier par le roi Charles III

AFP Agence France-Presse

L'acteur Idris Elba et plusieurs joueuses des équipes féminines de football et de rugby d'Angleterre, couronnées de succès cette année, font partie du millier de Britanniques distingués lundi par le roi Charles III.

Cette liste d'honneurs, publiée tous les ans avant le Nouvel an, «célèbre ce que la Grande-Bretagne a de meilleur: des personnes qui font passer l'intérêt général avant elles-mêmes» et parviennent à «changer des vies», a salué le Premier ministre Keir Starmer.

Idris Elba, acteur de 53 ans connu pour ses rôles dans «Luther» ou «The Wire», a été fait chevalier, le rang le plus élevé, pour récompenser son engagement en faveur de la jeunesse britannique. Il a créé une fondation, Elba Hope, et milite contre les violences au couteau chez les adolescents, qui font des dizaines de victimes chaque année au Royaume-Uni. Il y a consacré un documentaire.

Le sport largement récompensé

Côté sport, plusieurs «Lionesses», joueuses de l'équipe de football d'Angleterre, sont décorées après leur victoire lors de l'Euro-2025 en juillet face à l'Espagne. La capitaine, Leah Williamson, a été faite «Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique», et plusieurs joueuses - Alex Greenwood, Keira Walsh, Georgia Stanway et Ella Toone - ont reçu la distinction de «Membre» de cet ordre. La sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman, qui a remporté deux fois l'Euro avec l'Angleterre en 2022 et 2025, a reçu un titre «honoraire» de dame, du fait de sa nationalité.

Des «Red Roses», joueuses de l'équipe féminine de rugby d'Angleterre qui a remporté la Coupe du monde en septembre face au Canada, sont elles aussi récompensées. Zoe Aldcroft, Marlie Packer et l'entraîneur John Mitchell ont été faits «Officiers de l'ordre de l'Empire britannique», tandis qu'Ellie Kildunne, Sadia Kabeya et Megan Jones en deviennent «Membres».

Patineurs faits dame et chevalier

Jayne Torvill et Christopher Dean, couple mythique de la danse sur glace des années 1980 qui a remporté de nombreuses médailles, dont l'or olympique en 1984 à Sarajevo, ont été faits dame et chevalier. Le duo, qui est devenu le visage de l'émission «Dancing on Ice», a mis fin à sa carrière cette année après une ultime tournée.

Paula Radcliffe, triple lauréate du marathon de Londres et détentrice pendant 16 ans du record du monde de marathon féminin, devient Officier de l'Empire britannique. Au total, 1157 personnes figurent sur la liste des honneurs 2026, selon le gouvernement.