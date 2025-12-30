DE
FR

Plus de 1000 personnalités distinguées
Un couple de patineurs fait dame et chevalier par le roi Charles III

Le roi Charles III a distingué l'acteur Idris Elba, des joueuses britanniques de football et rugby et un couple de patineurs le 30 décembre 2025, soulignant leurs contributions au sport et à la société.
Publié: 02:28 heures
Parmi les 1157 personnes distinguées par le roi Charles, Jayne Torvill et Christopher Dean, couple mythique de danse sur glace.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'acteur Idris Elba et plusieurs joueuses des équipes féminines de football et de rugby d'Angleterre, couronnées de succès cette année, font partie du millier de Britanniques distingués lundi par le roi Charles III.

Cette liste d'honneurs, publiée tous les ans avant le Nouvel an, «célèbre ce que la Grande-Bretagne a de meilleur: des personnes qui font passer l'intérêt général avant elles-mêmes» et parviennent à «changer des vies», a salué le Premier ministre Keir Starmer.

Idris Elba, acteur de 53 ans connu pour ses rôles dans «Luther» ou «The Wire», a été fait chevalier, le rang le plus élevé, pour récompenser son engagement en faveur de la jeunesse britannique. Il a créé une fondation, Elba Hope, et milite contre les violences au couteau chez les adolescents, qui font des dizaines de victimes chaque année au Royaume-Uni. Il y a consacré un documentaire.

Le sport largement récompensé

Côté sport, plusieurs «Lionesses», joueuses de l'équipe de football d'Angleterre, sont décorées après leur victoire lors de l'Euro-2025 en juillet face à l'Espagne. La capitaine, Leah Williamson, a été faite «Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique», et plusieurs joueuses - Alex Greenwood, Keira Walsh, Georgia Stanway et Ella Toone - ont reçu la distinction de «Membre» de cet ordre. La sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman, qui a remporté deux fois l'Euro avec l'Angleterre en 2022 et 2025, a reçu un titre «honoraire» de dame, du fait de sa nationalité.

Des «Red Roses», joueuses de l'équipe féminine de rugby d'Angleterre qui a remporté la Coupe du monde en septembre face au Canada, sont elles aussi récompensées. Zoe Aldcroft, Marlie Packer et l'entraîneur John Mitchell ont été faits «Officiers de l'ordre de l'Empire britannique», tandis qu'Ellie Kildunne, Sadia Kabeya et Megan Jones en deviennent «Membres».

Patineurs faits dame et chevalier

Jayne Torvill et Christopher Dean, couple mythique de la danse sur glace des années 1980 qui a remporté de nombreuses médailles, dont l'or olympique en 1984 à Sarajevo, ont été faits dame et chevalier. Le duo, qui est devenu le visage de l'émission «Dancing on Ice», a mis fin à sa carrière cette année après une ultime tournée.

Paula Radcliffe, triple lauréate du marathon de Londres et détentrice pendant 16 ans du record du monde de marathon féminin, devient Officier de l'Empire britannique. Au total, 1157 personnes figurent sur la liste des honneurs 2026, selon le gouvernement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus