Des rappels de laits infantiles contaminés par la toxine céréulide ont été effectués dans plus de 60 pays depuis décembre. Des cas de maladies et trois décès avaient été signalés.

Après les rappels de lait infantile, l'UE juge le risque de contamination «faible»

AFP Agence France-Presse

Le risque d'exposition à une toxine présente dans des laits infantiles est désormais «faible» grâce aux rappels, ont déclaré jeudi deux agences de l'Union européenne (UE) dans un communiqué commun. «Compte tenu de l'ampleur des rappels, la probabilité actuelle d'exposition à des préparations pour nourrissons contaminées est faible», ont indiqué l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Toutefois, elles ont précisé que «des cas supplémentaires pourraient encore survenir si des produits rappelés restent dans les foyers au lieu d'être retournés». Plusieurs fabricants, dont des géants européens tels que Nestlé, Danone et Lactalis, ont procédé depuis décembre au rappel de préparations pour nourrissons susceptibles d'être contaminées par cette toxine - la céréulide – dans plus de 60 pays.

Des cas signalés par quatre pays

Les agences ont précisé qu'au total, sept pays européens, dont la France, la Belgique ou encore le Royaume-Uni, avaient signalé des cas de bébés présentant des symptômes gastro-intestinaux après avoir consommé du lait en poudre. Les autorités françaises enquêtent également sur les décès de trois bébés, dont le dernier est survenu le 5 février dernier, soupçonnés d'avoir bu du lait en poudre provenant des lots rappelés.

«A ce jour, aucun caractère d'imputabilité n'a été établi scientifiquement», insiste le ministère de la Santé sur son site. «Des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces signalements.» Le communiqué de jeudi indique que la céréulide a été détectée pour la première fois en décembre dans des lots de préparations contenant de l'huile d'acide arachidonique provenant d'un producteur en Chine.

L'EFSA avait précédemment déclaré que ses scientifiques avaient suggéré un niveau maximal de céréulide de 0,014 microgramme par kilogramme de poids corporel. Cela se traduit par 0,054 microgramme de céréulide par litre dans les préparations pour nourrissons, a précisé l'agence basée en Italie.