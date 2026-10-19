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Dans plusieurs pays européens
Des centaines d’écoles évacuées après des messages d’alerte à la bombe

Quelque 300 établissements scolaires ont reçu lundi des alertes à la bombe en Irlande du Nord. L'Ecosse, la Hongrie et la Serbie ont été confrontés au même problème. Plusieurs établissements ont été évacués, mais les autorités évoquent pour l’heure des canulars.
Publié: il y a 7 minutes
La police nord-irlandaise a indiqué que ces messages provenaient de l’extérieur du Royaume-Uni (photo d'illustration).
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Des centaines d’écoles en Irlande du Nord, en Ecosse, en Hongrie et en Serbie ont reçu lundi des messages d’alerte à la bombe, entraînant l’évacuation de certaines d’entre elles, ont indiqué les autorités locales, qui les considèrent comme des canulars. On ignore pour l’heure si ces incidents sont liés ou non.

En Irlande du Nord, «jusqu’à 300 écoles ont signalé avoir reçu le même courriel contenant une menace», a indiqué la police. Elle a précisé que ce message «provenait de l’extérieur du Royaume-Uni» et qu’elle le considérait «comme un canular».

Des écoles fermées

Le ministre nord-irlandais de l’Education Paul Givan avait auparavant déclaré que cette menace «émanait semble-t-il d’islamistes affirmant que la charia serait instaurée dans (le) pays et que des engins explosifs réels se trouveraient au sein de ces établissements». Il avait ajouté que certaines écoles avaient fermé.

En parallèle, la police écossaise a indiqué lundi enquêter sur des «messages menaçants envoyés à plusieurs écoles» sur le territoire, sans donner de précision sur la nature de la menace. Elle aussi les considère comme des «canulars».

Pas de bombe

Ailleurs en Europe, des courriels ont été envoyés à des médias locaux en Hongrie, affirmant que des bombes avaient été placées dans plus de 70 écoles à travers le pays, selon la police. De nombreux établissements ont été évacués, mais les autorités ont indiqué qu’aucune bombe n’avait été découverte.

«Sur la base des investigations menées jusqu’à présent, les menaces de ce matin se sont révélées infondées», a déclaré sur Facebook le ministre hongrois de l’Intérieur, Gabor Posfai

Dans la Serbie voisine, la chaîne publique RTS a rapporté que plus de 100 écoles avaient également reçu des alertes à la bombe.

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