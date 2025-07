Berlin juge «inacceptable» l'augmentation du budget de l'UE

Berlin rejette la proposition de la Commission européenne d'augmenter le budget de l'UE à 2000 milliards d'euros. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement allemand a annoncé qu'il s'opposerait à l'augmentation du budget européen de 2028 à 2034, fixé à 2000 milliards d'euros, proposée mercredi par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

«Une augmentation substantielle du budget de l'UE est inacceptable à l'heure où tous les Etats membres font des efforts considérables pour consolider leurs budgets nationaux. C'est pourquoi nous ne pourrons pas accepter la proposition de la Commission», a déclaré mercredi soir le porte-parole du gouvernement, Stefan Kornelius, dans un bref communiqué.

«Nous ne soutiendrons pas non plus la taxation supplémentaire des entreprises proposée par la Commission européenne», a-t-il ajouté. L'un des nouveaux moyens de financement proposés mercredi par la Commission est une taxe sur les grandes entreprises européennes dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 100 millions d'euros. «Nous devons préserver l'approche réformiste de la Commission et l'orientation du budget vers de nouvelles priorités», cette approche est «la bonne pour rendre l'Europe forte pour l'avenir», a toutefois ajouté Stefan Kornelius.

La Commission européenne a dévoilé mercredi sa proposition de budget de 2028 à 2034, fixé à 2000 milliards d'euros, avec des moyens supplémentaires pour la compétitivité et la défense. Selon Ursula von der Leyen, il s'agit du budget européen «le plus ambitieux jamais proposé», donnant le coup d'envoi de deux ans de négociations souvent difficiles entre Européens. Il prévoit notamment d'affecter jusqu'à 100 milliards d'euros à la reconstruction de l'Ukraine déchirée par la guerre et prévoit une révision des subventions agricoles massives de la politique agricole commune (PAC).