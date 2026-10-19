Portée disparue depuis le 6 septembre dans la région frontalière entre l’Autriche et l’Allemagne, Carolin, 25 ans, reste introuvable. Son père est parti à sa recherche.

Désemparé, un papa parcourt les montagnes du Tyrol pour retrouver sa fille

Désemparé, un papa parcourt les montagnes du Tyrol pour retrouver sa fille

Fynn Müller

Ce papa entend bien tout faire pour retrouver sa fille. Il s'est récemment rendu à la Rauthhütte, un refuge de montagne du Tyrol autrichien avec une affiche à la main. «Il s’est présenté comme le père de la jeune femme disparue», raconte Andreas Rauth, propriétaire du refuge, au «Kronen Zeitung».

Le papa, désemparé, tenait dans sa main le portrait de sa fille Carolin, 25 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Il a demandé s’il pouvait afficher l’avis de recherche. «Bien sûr, c’était tout naturel de lui rendre ce service», a répondu le propriétaire.

Depuis la disparition de sa fille, l'Allemand parcourt les sommets de la région frontalière entre le Tyrol et la Bavière pour retrouver la jeune femme. Il envisageait notamment de gravir le Hohe Munde, qui culmine à 2662 mètres, afin de vérifier si Carolin avait inscrit son nom dans le registre au sommet.

«On ne sait pas ce qu’il ressent»

Andreas Rauth a tenté de l’en dissuader. «Je lui ai dit qu’avec le nombre de personnes qui fréquentent cette montagne, Carolin aurait probablement déjà été remarquée.» Le propriétaire du refuge ignore si le père a malgré tout entrepris l’ascension. «Il semblait calme. Mais ce n’était peut-être qu’une apparence. On ne sait pas ce qu’il ressent vraiment.»

Le lendemain, une connaissance de l’aubergiste a effectué un vol touristique au-dessus de la région. «Je lui ai demandé d’observer attentivement le Munde depuis les airs. S’il y avait quelque chose, on aurait peut-être pu l’apercevoir.» Les recherches n’ont toutefois rien donné.

Une passionnée de montagne

Carolin est une passionnée de montagne. Originaire de Hesse, en Allemagne, elle s’était probablement rendue dans la région pour randonner. Elle est portée disparue depuis le 6 septembre.

Avant sa disparition, elle se trouvait dans le secteur de la Wettersteinspitze, à la frontière entre la Bavière et le Tyrol. Elle a été vue pour la dernière fois à Garmisch et aurait également été aperçue à Mittenwald, en Allemagne. Les recherches se concentrent notamment dans la région située entre Leutasch et Ehrwald.

Carolin mesure 1,75 mètre. Elle est très mince, sportive, a les cheveux blonds mi-longs et les yeux bleus. Lors de sa dernière randonnée connue, elle portait un sac à dos Deuter rouge et gris, une veste polaire grise et rose de la marque The North Face ainsi que des chaussures de trail Scarpa grises. Toute personne disposant d’informations susceptibles de faire avancer les recherches est invitée à contacter la police de Garmisch-Partenkirchen.