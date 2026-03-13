Un séisme de magnitude 5,5 a frappé la province de Tokat, au nord-est de la Turquie, ce vendredi. La secousse, ressentie dans plusieurs provinces, n'a cependant pas causé de dégât pour l'heure.

Un séisme de magnitude 5,5 secoue le nord-est de la Turquie

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,5 est survenu dans la province de Tokat, dans le nord-est de la Turquie, a annoncé vendredi l'agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). «Suite au séisme de magnitude 5,5 survenu à 03H35 (00H35 GMT) dans le district de Niksar, province de Tokat, et ressenti également dans les provinces de Samsun, Amasya, Ordu et Sivas, aucun dégât n'a été constaté pour le moment», a affirmé l'agence turque.

«Nos travaux sur le terrain continuent», pour constater d'éventuels dégâts, a ajouté l'AFAD. Les écoles ont été fermées pendant la journée de vendredi, a annoncé de son côté le gouverneur de Tokat.

La Turquie est traversée par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé. Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53'000 morts et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche.