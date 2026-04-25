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Erdogan réagit
Le vice-ministre de l'Education turc viré après des fusillades dans le pays

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a limogé le vice-ministre de l'Education après deux fusillades dans des écoles en avril. Celles-ci ont causé la mort de neuf personnes, dont huit élèves et un enseignant.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
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Erdogan a licencié le vice-ministre de l'Education.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a limogé le vice-ministre de l'Education après deux fusillades dans des écoles qui ont fait neuf morts, selon le Journal officiel publié vendredi soir.

Huit élèves âgés de 10 et 11 ans ainsi qu'un enseignant ont été tués en avril lorsqu'un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans une école de la province méridionale de Kahramanmaras. Selon les autorités, l'assaillant, mort sur les lieux, était en possession de cinq armes à feu, et il était le fils d'un ancien inspecteur de police, qui a depuis été arrêté.

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Lors d'une autre attaque dans la province de Sanliurfa, dans le sud-est du pays, un ancien élève a ouvert le feu dans son ancien lycée, avant de se donner la mort.

Vive polémique en Turquie

En vertu d'un décret signé par M. Erdogan, le vice-ministre de l'Education Nazif Yilmaz a été démis de ses fonctions et remplacé par Cihad Demirli.

Ces événements ont suscité une vive indignation dans l'opinion, et M. Erdogan a déclaré que le gouvernement introduirait des restrictions sur la détention d'armes à feu.

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