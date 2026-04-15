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Quatre morts et 20 blessés
Nouvelle fusillade meurtrière dans une école en Turquie

Mercredi, une attaque dans une école de Kahramanmaras, en Turquie, a fait quatre morts, dont trois élèves, et vingt blessés. L'assaillant, un adolescent de 13 ans, aurait utilisé des armes de son père avant de se tirer dessus.
Publié: il y a 47 minutes
«Nous n'avons aucune information. Des enfants ont été visés», a déclaré une femme en pleurs à l'agence de presse turque.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une attaque armée perpétrée mercredi par un adolescent dans un établissement scolaire du sud de la Turquie a fait quatre morts, dont trois élèves, et vingt blessés, selon les autorités locales. «Malheureusement, nous déplorons quatre décès. Parmi les victimes figurent un enseignant et trois élèves. Nous avons également vingt blessés», a affirmé le gouverneur de la province de Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, lors d'une déclaration à la presse.

«Un élève est arrivé à l'école avec des armes, vraisemblablement celles de son père, dans son sac à dos. Il est entré dans deux salles de classe et a ouvert le feu au hasard», a détaillé le gouverneur. Les deux classes visées accueillaient des élèves âgées d'une dizaine d'années, a précisé le gouverneur, ajoutant que quatre des blessés se trouvent dans un état grave.

L'auteur des faits, fils d'un ancien policier âgé d'environ 13 à 14 ans, est décédé. «Il s'est tiré dessus. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un suicide ou si cela s'est produit dans le chaos», a déclaré le gouverneur. Des images diffusées par l'agence de presse privée IHA montrent une personne, corps et visage couverts, évacuée dans une ambulance ainsi que des parents d'élèves accourent, certains en larmes, aux abords de l'établissement.

«Notre coeur saigne»

«Nous n'avons aucune information. Des enfants ont été visés», a déclaré une femme en pleurs à l'agence de presse turque, sa voix couverte par des sirènes d'ambulance. «Une enquête a été ouverte par le parquet de la République de Kahramanmaras concernant l'attaque armée survenue dans une école de Kahramanmaras», a indiqué sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek.

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Le Haut conseil turc de l'audivisuel (RTUK) a pour sa part interdit aux chaînes de télévision turque de diffuser des images relatives à l'attaque. «Notre coeur saigne. Nos condoléances à la nation», a déclaré le président du parlement turc, Numan Kurtulmus. Mardi, un adolescent armé d'un fusil à pompe avait déjà fait seize blessés dans un lycée technique de la province turque de Sanliurfa (sud-est), parmi lesquels dix élèves et quatre enseignants.

Neuf des victimes sont toujours hospitalisées mercredi, avait indiqué plus tôt le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce type d'incidents est d'ordinaire rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

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