Cinq suspects liés au Hezbollah ont été arrêtés à Damas après avoir tenté de poser une bombe près d’une église. Les autorités syriennes accusent le groupe libanais pro-iranien de planifier une attaque contre une figure religieuse.

Cinq suspects ont été arrêtés près d'une église en Syrie

Cinq suspects ont été arrêtés près d'une église en Syrie

AFP Agence France-Presse

Le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé samedi que cinq personnes avaient été interpellées, suspectées d'avoir planifié une attaque contre une personnalité religieuse non identifiée à Damas, affirmant que cette cellule était liée au Hezbollah libanais pro-iranien.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les forces de sécurité avaient repéré une femme qui tentait de «placer un engin explosif devant la maison d'une personnalité religieuse», près d'une église du quartier de Bab Touma à Damas.

Les forces de sécurité ont désamorcé l'engin, et ont arrêté les cinq membres de la cellule, poursuit le communiqué. «Les premières investigations ont révélé que la cellule était lié au Hezbollah libanais et que ses membres avaient reçu une formation militaire spécialisée à l'étranger», ajoute le communiqué.

«Axe de résistance»

Le mouvement chiite a joué un rôle crucial lors de la guerre civile en Syrie, se battant aux côtés de l'armée du dictateur déchu Bachar al-Assad, et contrôlait alors des régions à la frontière libano-syrienne. Sous le pouvoir d'Assad, la Syrie faisait partie de l'alliance dite «axe de la résistance» mise en place par l'Iran contre Israël, et a facilité les transfert d'armes et d'argent de l'Iran au Hezbollah.

Les nouvelles autorités syriennes ont rejeté l'influence iranienne et sont hostiles au groupe libanais. En février, la Syrie avait annoncé avoir démantelé une cellule responsable de récentes attaques visant le quartier de Mazzeh à Damas, et avait affirmé que les armes provenaient du Hezbollah, qui avait nié toute implication.







