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La Turquie en est sûre
La guerre au Moyen-Orient «commence à affaiblir l'Europe»

Le président turc Erdogan a alerté mercredi sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient, affirmant qu'elle «commence à affaiblir l'Europe». Il s'est exprimé lors d'un appel avec le président allemand Steinmeier.
Publié: 20:32 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le 20 avril 2026.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

La guerre au Moyen-Orient «commence à affaiblir l'Europe», a affirmé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, selon un communiqué de la présidence turque.

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«La guerre dans notre région commence également à affaiblir l'Europe, et si l'on n'intervient pas face à cette situation avec une approche privilégiant la paix, les dégâts causés par le conflit seront bien plus importants», a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

Plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat turc a souligné que la Turquie «s'est positionnée du côté de la paix et de la diplomatie dans le processus initié par les attaques contre l'Iran» lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, en visite mercredi à Ankara.

«Défendre la Turquie»

«Le maintien du lien transatlantique est d'une importance capitale et la Turquie attend de la composante européenne de l'Alliance qu'elle assume davantage de responsabilités. Exclure les alliés européens non membres de l'Union européenne des initiatives de défense de cette dernière serait contre-productif», a aussi ajouté Recep Tayyip Erdogan.

L'Otan «fera toujours le nécessaire pour défendre la Turquie», pays membre de l'Otan visé par quatre tirs de missiles iraniens le mois dernier, a de son côté précisé le secrétaire général de l'Alliance atlantique, dont les 32 pays membres doivent se réunir début juillet dans la capitale turque à l'occasion d'un sommet.

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