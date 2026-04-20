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Groupe djihadiste
En Turquie, 90 personnes soupçonnées d'être liées au groupe Etat Islamique ont été arrêtées

90 personnes ont été arrêtées en Turquie car soupçonnées d'être liées au groupe djihadiste Etat Islamique. Il y a deux semaines, une attaque avait lieu devant le consulat israélien d'Istanbul.
Publié: il y a 27 minutes
Photo: dia images via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un total de 90 personnes soupçonnées d'être liées au groupe djihadiste Etat Islamique (EI) ont été arrêtées en Turquie, a annoncé lundi le ministère turc de l'Intérieur, deux semaines après une attaque devant le consulat israélien d'Istanbul. Les autorités avaient déjà interpellé 198 personnes soupçonnées de liens avec le groupe EI au lendemain de l'attaque.

Parmi les 90 suspects arrêtés dans 24 des 81 provinces du pays figurent «des membres de l'organisation terroriste (...), des personnes (...) participant à son financement (...) et des suspects diffusant [sa] propagande», a détaillé le ministère de l'Intérieur sur X.

Pas de lien direct avec le 7 avril

Les autorités n'ont pas relié officiellement ces arrestations à l'attaque perpétrée le 7 avril devant le consulat israélien d'Istanbul, dans laquelle deux policiers ont été blessés.

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L'un des trois assaillants - tué par la police - était lié «à une organisation terroriste qui instrumentalise la religion», avaient indiqué les autorités sans toutefois nommer le groupe EI.

Fin décembre, trois policiers turcs avaient été tués lors d'une opération anti-EI dans la province de Yalova (nord-ouest). Six suspects, tous de nationalité turque, avaient également été abattus lors d'affrontements qui avaient duré plusieurs heures.

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