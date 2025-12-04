DE
Figure de l'opposition en Tunisie
L'opposant historique Ahmed Néjib Chebbi a été arrêté

Ahmed Néjib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine passée pour complot contre la sûreté de l'Etat, ont annoncé à l'AFP sa fille et un avocat.
Publié: 13:31 heures
Opposant historique au régime tunisien, Ahmed Nejib Chebbi, ici en conférence de presse en 2023, a été arrêté à son domicile après la confirmation de sa condamnation en appel à 12 ans de prison (Archives).
Photo: MOHAMED MESSARA
Ahmed Néjib Chebbi, figure de l’opposition tunisienne depuis des décennies, a été interpellé jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine précédente pour complot contre la sûreté de l’État, ont indiqué à l’AFP sa fille et l’un de ses avocats.

Ahmed Néjib Chebbi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celles de deux autres figures célèbres de l'opposition: l'avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans la même affaire de complot.

