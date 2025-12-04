L'opposant historique Ahmed Néjib Chebbi a été arrêté

ATS Agence télégraphique suisse
Ahmed Néjib Chebbi, figure de l’opposition tunisienne depuis des décennies, a été interpellé jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine précédente pour complot contre la sûreté de l’État, ont indiqué à l’AFP sa fille et l’un de ses avocats.
Ahmed Néjib Chebbi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celles de deux autres figures célèbres de l'opposition: l'avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans la même affaire de complot.
