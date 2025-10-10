DE
Découverts par des ouvriers
Les restes d'une fillette retrouvés 14 ans après le tsunami du Japon

Des restes humains identifiés au Japon comme ceux d'une fillette de six ans disparue lors du tsunami de 2011. La découverte a été faite dans la région de Miyagi, apportant une conclusion tragique à une longue attente pour sa famille.
Publié: 15:42 heures
Le tsunami de 2011 a fait près de 16'000 morts au Japon.
Photo: IMAGO/Kyodo News
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des restes humains ont été retrouvés au Japon et identifiés comme ceux d'une fillette de six ans disparue lors des puissants tremblements de terre et tsunami qui ont frappé l'archipel en 2011, a indiqué la police.

La catastrophe avait tué 15'900 personnes, et 2520 étaient toujours portées disparues lors des dernières estimations fin février, selon la police nationale.

Des dents et des fragments de mâchoire ont été retrouvés en février 2023 dans la région de Miyagi, au nord de l'île principale de Honshu, a indiqué un représentant du commissariat local à l'AFP. «Après des analyses d'identification dentaire et ADN, il a été confirmé que les restes appartiennent à Natsuse Yamane, une fillette de six ans à l'époque», a déclaré le policier.

La petite fille se trouvait chez elle à Yamada, une bourgade côtière de la préfecture d'Iwate, quand le tsunami l'a emportée, a ajouté le porte-parole.

Famille reconnaissante

Les restes humains ont été trouvés par des ouvriers de construction parmi des matériaux récupérés lors d'opérations de nettoyage des zones côtières, a rapporté le quotidien Asahi Shimbun.

La famille de l'enfant a publié un communiqué de remerciement. «Nous sommes très heureux d'avoir été contactés et de recevoir cette nouvelle après avoir perdu espoir», a rapporté le Asahi Shimbun, citant la déclaration.

La dernière fois que des restes humains ont été identifiés dans les préfectures les plus touchées, soit Iwate, Miyagi et Fukushima, remonte à août 2023, selon le Asahi Shimbun.

Le tremblement de terre de magnitude 9.0 qui a frappé le Japon en mars 2011 a également provoqué la fusion de trois réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima, représentant la plus grosse catastrophe nucléaire du siècle.

