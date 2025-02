1/7 En 2022, une vague d'arrestations a eu lieu, avec un total de plus de 60'000 personnes arrêtées. Photo: AFP

Daniel Macher

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale, le président américain Donald Trump veut expulser massivement des personnes non enregistrées des Etats-Unis. Mais où doivent aller les détenus américains en attente d'expulsion? Le président salvadorien Nayib Bukele s'est déclaré prêt à accueillir dans sa méga-prison des détenus américains en attente d'expulsion de toutes nationalités ainsi que des violents criminels américains.

La plus grande prison de haute sécurité d'Amérique latine se trouve à 75 kilomètres au sud-est de la capitale San Salvador. 850 policiers et soldats surveillent 24h/24 ce complexe de 165 hectares. L'établissement peut accueillir environ 40'000 détenus. Parmi ceux déjà incarcérés, on compte plus de 2000 membres des gangs ennemis Barrio-18 et MS-13, qui ont dominé le pays pendant des décennies.

100 détenus sur 100 mètres carrés

Nayib Bukele a ouvert le Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) il y a deux ans afin de maîtriser la spirale de la criminalité dans le pays. En 2022, 62 personnes avaient perdu la vie en une seule journée à cause de la guerre des gangs. Le gouvernement a alors décrété un état d'urgence national, qui a été prolongé à plusieurs reprises depuis et a conduit à l'arrestation de plus de 60'000 suspects au total.

Aujourd'hui, jusqu'à 100 détenus sont assis en rangs serrés dans des cellules de 100 mètres carrés. Aucune intimité, seule une grille sépare les gardiens des détenus. Ils dorment sur des plates-formes métalliques à plusieurs étages, sans matelas. Seuls deux lavabos et deux toilettes sont à leur disposition. Ils doivent manger avec les mains, car les gardiens craignent qu'ils ne transforment les couverts en armes. Ces détenus sont autorisés à quitter leur cellule 30 minutes par jour pour faire quelques exercices de fitness. Les visites sont, en outre, interdites. Certains d'entre eux purgent des peines allant jusqu'à 200 ans d'emprisonnement.

«La taxe serait relativement faible pour les États-Unis»

Avec l'accord conclu entre Nayib Bukele et les Etats-Unis, de nombreuses personnes pourraient désormais s'ajouter aux 15'000 prisonniers actuels. «Nous avons offert aux États-Unis d'Amérique la possibilité d'externaliser une partie de leur système carcéral», a fait savoir Nayib Bukele via la plate-forme X.

«Nous avons également proposé de payer une partie du prix de la prison.» Le Salvador serait prêt à accueillir des criminels condamnés – y compris des citoyens américains condamnés – moyennant une taxe. «La taxe serait relativement faible pour les États-Unis, mais considérable pour nous, de sorte que l'ensemble de notre système carcéral soit durable», a déclaré Nayib Bukele.

« Il n'y a pas de réponses simples à de graves problèmes systémiques »

Des organisations de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch et Amnesty International ont vivement critiqué les conditions de détention de cette méga-prison, qu'elles n'hésitent pas à qualifier d'«inhumaines». Entre autres, les détenus ne bénéficient pratiquement pas d'assistance juridique, des mineurs y ont été enfermés et des actes de torture ont déjà été commis.

La directrice générale d'Amnesty International, Guevara Rosas, part également du principe que la forte baisse du taux de criminalité et d'homicides dans le pays ne durera pas longtemps à la suite de l'intervention musclée de Nayib Bukele. «Il n'y a pas de réponses simples à de graves problèmes systémiques.»