Des militants ont projeté des images de Donald Trump et Jefrey Epstein sur le château de Windsor avant la visite d'Etat du président américain au Royaume-Uni. La police a arrêté quatre personnes pour «communications malveillantes».

Des clichés de Donald Trump et Jeffrey Epstein ont pu être observées sur et autour du château de Windsor. Photo: AFP

Des militants ont projeté mardi soir des images de Donald Trump et du criminel sexuel Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, où le président américain sera accueilli mercredi en visite d'Etat au Royaume-Uni, selon des images de l'AFP TV. La police locale a annoncé dans un communiqué l'arrestation et le maintien en garde à vue de quatre personnes suspectées de «communications malveillantes».

Le groupe britannique Led by Donkeys ("Dirigés par des ânes"), dont le nom s'est affiché lors du montage vidéo, organise des campagnes souvent humoristiques pour demander des comptes aux responsables politiques. Pendant plusieurs minutes, des portraits de Jeffrey Epstein ainsi que des images du financier aux côtés de Donald Trump lors d'une soirée ou des extraits de journaux sont apparus sur une tour de la résidence royale, située à l'ouest de Londres.

«Nous prenons toute activité non autorisée autour du château de Windsor extrêmement au sérieux», a déclaré Felicity Parker, une responsable de la Thames Valley Police citée dans le communiqué. Les agents ont «rapidement stoppé la projection» avant d'arrêter les quatre suspects, a-t-elle assuré.

L'affaire Epstein secoue le Royaume-Uni

L'affaire du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, empoisonne la présidence de Donald Trump depuis plusieurs semaines. Le dirigeant républicain a longtemps été un proche de ce financier, avant de rompre avec lui.

C'est aussi un sujet qui est venu hanter cette semaine le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a limogé son ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, après des révélations sur les liens étroits entre ce dernier et Epstein. Avant même que l'avion Air Force One du président américain ne se pose sur le sol britannique, des dizaines de manifestants anti-Trump se sont rassemblés à Windsor mardi après-midi pour protester contre sa venue.

Confiné mercredi à Windsor

Des militants pour le climat ont aussi interrompu un dîner organisé par l'organisation des républicains américains à l'étranger. Une activiste a accusé le président Trump d'entraîner le monde «sur la voie du fascisme et de l'effondrement climatique». Mercredi, des milliers de manifestants ont prévu de protester à Londres contre cette visite d'Etat, la deuxième de Donald Trump au Royaume-Uni, pendant laquelle le dirigeant a prévu d'éviter la capitale et le public.

Il restera confiné mercredi dans l'enceinte du château de Windsor où le couple présidentiel sera l'hôte du roi Charles III et de la reine Camilla, avant de rejoindre le Premier ministre Keir Starmer jeudi pour une journée plus politique et économique dans sa résidence de campagne de Chequers, à 70 km de Londres. La première visite d'Etat de M. Trump au Royaume-Uni avait eu lieu en 2019, lors de son premier mandat.