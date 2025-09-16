Satya Nadella, le directeur général de Microsoft
Le géant américain Microsoft a annoncé mardi un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros) au Royaume-Uni, notamment pour construire le «plus grand supercalculateur du pays», au moment où Donald Trump y entame une visite d'Etat.
«Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour», a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de Microsoft. «Cela inclut la construction du plus grand supercalculateur du Royaume-Uni.»
