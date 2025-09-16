DE
Visite d'Etat de Trump
Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni

Microsoft annonce un investissement massif de 30 milliards de dollars au Royaume-Uni, coïncidant avec la visite d'État de Donald Trump. Le projet inclut la construction du plus grand supercalculateur du pays.
Publié: il y a 30 minutes
Satya Nadella, le directeur général de Microsoft
Photo: IMAGO/Imagn Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le géant américain Microsoft a annoncé mardi un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros) au Royaume-Uni, notamment pour construire le «plus grand supercalculateur du pays», au moment où Donald Trump y entame une visite d'Etat.

«Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour», a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de Microsoft. «Cela inclut la construction du plus grand supercalculateur du Royaume-Uni.»

