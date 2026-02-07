DE
FR

«J'ai reçu une invitation!»
Goguenard, Viktor Orban se précipite au Conseil de paix de Trump

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban participera à Washington à la première réunion du «Conseil de paix» initié par Donald Trump dans deux semaines, a-t-il annoncé samedi à Szombathely.
Publié: 14:41 heures
|
Dernière mise à jour: 14:56 heures
Viktor Orban participera à Washington à la première réunion du «Conseil de paix» initié par Donald Trump.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé samedi qu'il se rendrait à Washington «dans deux semaines» pour assister à la réunion inaugurale du «Conseil de paix « du président américain Donald Trump.

A lire aussi
A son tour, la Nouvelle-Zélande rejette le «Conseil de paix» de Trump
Comme la Suisse ou la France
A son tour, la Nouvelle-Zélande snobe le «Conseil de paix» de Trump
Le DFAE rejette le Conseil de la paix de Trump
En concurrence avec l'ONU
Le DFAE rejette le Conseil de la paix de Trump

«Hier soir, j'ai reçu une invitation: dans deux semaines, nous nous reverrons (avec le président américain) à Washington, car le Conseil de paix (...) tiendra sa réunion inaugurale», a-t-il déclaré lors d'un rassemblement de campagne à Szombathely, dans l'ouest de la Hongrie, en vue des élections législatives d'avril.

Aux termes du plan du président américain pour mettre fin à la guerre de Gaza, un Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG) doit administrer provisoirement le territoire palestinien sous la houlette du «Conseil de paix» présidé par Trump lui-même. Mais le projet de charte de ce «Conseil de paix» ne mentionne pas explicitement le territoire palestinien et lui assigne un objectif plus large, celui de contribuer à la résolution de conflits armés dans le monde.

Son préambule critique implicitement les Nations unies en affirmant que le «Conseil de paix» devra avoir «le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué». De nombreux dirigeants ont reçu une invitation à joindre cette nouvelle entité, dont Viktor Orban, proche de Donald Trump, qui l'a acceptée. Les pays candidats à un siège permanent à ce «Conseil de paix» devront s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus