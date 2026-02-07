Le Premier ministre hongrois Viktor Orban participera à Washington à la première réunion du «Conseil de paix» initié par Donald Trump dans deux semaines, a-t-il annoncé samedi à Szombathely.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé samedi qu'il se rendrait à Washington «dans deux semaines» pour assister à la réunion inaugurale du «Conseil de paix « du président américain Donald Trump.

«Hier soir, j'ai reçu une invitation: dans deux semaines, nous nous reverrons (avec le président américain) à Washington, car le Conseil de paix (...) tiendra sa réunion inaugurale», a-t-il déclaré lors d'un rassemblement de campagne à Szombathely, dans l'ouest de la Hongrie, en vue des élections législatives d'avril.

Aux termes du plan du président américain pour mettre fin à la guerre de Gaza, un Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG) doit administrer provisoirement le territoire palestinien sous la houlette du «Conseil de paix» présidé par Trump lui-même. Mais le projet de charte de ce «Conseil de paix» ne mentionne pas explicitement le territoire palestinien et lui assigne un objectif plus large, celui de contribuer à la résolution de conflits armés dans le monde.

Son préambule critique implicitement les Nations unies en affirmant que le «Conseil de paix» devra avoir «le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué». De nombreux dirigeants ont reçu une invitation à joindre cette nouvelle entité, dont Viktor Orban, proche de Donald Trump, qui l'a acceptée. Les pays candidats à un siège permanent à ce «Conseil de paix» devront s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars.