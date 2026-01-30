DE
FR

Comme la Suisse, la France, ou la Croatie
A son tour, la Nouvelle-Zélande rejette le «Conseil de paix» de Trump

La Nouvelle-Zélande a refusé de rejoindre le «Conseil de paix» proposé par Donald Trump. Le pays suivra cependant l’évolution de la situation avant de considérer toute participation future.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
1/2
Marco Rubio avait reçu Winston Peters à Washington en 2025 pour des échanges officiels concernant l'administration Trump.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Nouvelle-Zélande a rejeté vendredi l'invitation de Donald Trump à participer à son «Conseil de paix», rejoignant ainsi la courte liste des pays qui ont refusé cette proposition. «La Nouvelle-Zélande ne se joindra pas au Conseil sous sa forme actuelle, mais continuera à suivre l'évolution de la situation», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters dans un communiqué.

«Un certain nombre d'Etats, en particulier dans la région, se sont engagés à contribuer au travail du Conseil sur Gaza, et la Nouvelle-Zélande n'apporterait pas de valeur ajoutée significative à cet égard», a-t-il ajouté. De nombreux Etats ont émis des réserves sur ce Conseil créé par le président américain mais seuls quelques-uns, dont la France, la Norvège et la Croatie, ont explicitement décliné l'invitation.

En parallèle, Wellington a réitéré son engagement envers l'Organisation des Nations unies (ONU). «Nous envisageons un rôle pour le Conseil de Paix à Gaza, qui doit être rempli conformément à la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies», a affirmé Winston Peters. «En tant que fondateur de premier plan et soutien de longue date des Nations unies, il est important que le travail du Conseil soit complémentaire et conforme à la Charte des Nations unies», a-t-il souligné. 

Lancé la semaine dernière par Donald Trump au Forum économique mondial de Davos (Suisse), le «Conseil de paix» s'inscrivait au départ dans le plan américain pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien de la bande de Gaza. Mais ses ambitions de règlement des conflits à travers le monde sont en réalité bien plus vastes, ce qui en ferait, selon ses détracteurs, une organisation rivale des Nations unies

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus