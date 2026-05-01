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Juste avant l'attaque
Une nouvelle vidéo du tireur qui s'apprêtait à tuer Trump révélée

Une vidéo montre le suspect Cole Allen pénétrer armé dans un hôtel à Washington et viser un agent. Inculpé pour tentative d’assassinat contre Donald Trump, il risque la perpétuité.
Publié: 04:14 heures
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
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Cole Allen risque la prison à perpétuité pour tentative d'assassinat contre Donald Trump.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une nouvelle vidéo a été dévoilée jeudi par la procureure fédérale de Washington montrant l'homme suspecté d'avoir ouvert le feu lors d'un gala avec Donald Trump, il y a cinq jours, en train de courir à travers la sécurité. Dans ces extraits de vidéosurveillance partagés sur X par Jeanine Pirro, on voit Cole Allen, 31 ans, armé d'un fusil de chasse.

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Il se rue à travers un portique de sécurité du point de contrôle, vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, son arme à la main, à 20h36 locales, dans un hôtel Hilton en plein coeur de Washington. Il pointe son fusil en direction d'un agent, qui ouvre le feu à plusieurs reprises.

Geste «prémédité»

«Nous publions aujourd'hui une vidéo déjà transmise au tribunal fédéral américain, sur laquelle on voit Cole Allen tirer sur un agent du Secret Service américain alors qu'il tentait d'assassiner le président lors du dîner des correspondants de presse à la Maison Blanche», a écrit la procureure fédérale de Washington sur X en partageant ces extraits vidéo. Sur d'autres images, on le voit en train de repérer les lieux dans l'hôtel Hilton, la veille de l'attaque.

Le suspect, inculpé pour tentative d'assassinat contre Donald Trump, a clairement «prémédité» son geste selon le parquet. Il a été maîtrisé dans la foulée, sans pouvoir s'approcher du président ni des autres invités. Il encourt une peine de prison à perpétuité.

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