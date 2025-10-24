Le ministre sud-coréen de l'Unification estime «fortes» les chances d'une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un lors de la visite du président américain en Corée du Sud. Cette rencontre potentielle suscite l'espoir d'une reprise du dialogue entre les deux pays.

Donald Trump et Kim Jong Un pourraient se rencontrer prochainement. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le ministre sud-coréen de l'Unification a indiqué vendredi qu'il estimait «fortes» les chances que le président américain Donald Trump rencontre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, lors de sa visite dans la péninsule la semaine prochaine.

La Corée du Nord semble «prêter attention aux États-Unis et divers signes (...) suggèrent de fortes possibilités qu'il y ait une rencontre», a déclaré Chung Dong-young aux journalistes. Donald Trump est attendu mercredi pour le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Le républicain doit arriver dès le 29 en Corée du Sud.

Une décision doit être prise

Des médias américains ont rapporté que des responsables de son administration avaient discuté en privé de l'organisation d'une rencontre entre lui et Kim Jong Un. Vendredi, Séoul a exhorté les deux dirigeants à ne pas laisser passer cette chance.

«Je ne veux pas laisser passer la moindre chance, même infime», a déclaré le ministre de l'Unification. «Ils doivent prendre une décision», a ajouté Chung Dong-young, dont le ministère gère les relations avec le Nord.

Le président américain a déclaré qu'il espérait rencontrer Kim Jong Un, possiblement cette année. Trois rencontres avaient eu lieu au cours de son premier mandat: en juin 2018 à Singapour, en février 2019 au Vietnam, puis en juin de cette même année à la frontière intercoréenne. Fin septembre, Kim Jong Un s'est par ailleurs dit prêt à reprendre contact avec Washington, affirmant même avoir de «bons souvenirs» de Donald Trump. Mais seulement si les Etats-Unis renoncent à l'idée de priver son pays de l'arme atomique.