Une délégation syro-américaine a été la cible de tirs près de Palmyre en Syrie, faisant plusieurs blessés parmi les soldats américains et syriens. L'incident soulève des questions sur la sécurité dans la région.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs soldats américains et syriens, membres d'une délégation commune, ont été blessés samedi lors de tirs qui les ont visés dans la région désertique de Palmyre en Syrie, selon l'agence officielle syrienne Sana. C'est la première fois qu'un tel incident est rapporté depuis la prise du pouvoir en Syrie, il y a un an, par une coalition islamiste qui a effectué un rapprochement avec les Etats-Unis.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom, déclare que deux soldats et un civil américains ont été tués à la suite d'une «embuscade par un tireur isolé» de l'organisation Etat islamique. Trois autres soldats américains ont été blessés dans cette attaque, a déclaré le Centcom, précisant que le tireur avait été tué.

Selon l'agence, «plusieurs membres des forces américaines ont été blessés, ainsi que deux membres des forces de sécurité syriennes», alors qu'ils faisaient partie d'une «délégation commune». Elle a ajouté que «l'auteur des tirs a été tué», sans autre précision.

Un responsable militaire syrien qui a requis l'anonymat a indiqué que les tirs avaient éclaté alors que des officiers syriens et américains étaient réunis dans une permanence de la sécurité syrienne à Palmyre. Un témoin dans la ville, qui a également requis l'anonymat, a déclaré avoir entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la base.

Une attaque de l'Etat islamique?

L'agence Sana a indiqué que des hélicoptères avaient évacué les blessés vers la base d'Al-Tanf, dans le sud du pays, où sont déployées des troupes américaines. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, la visite de la délégation américaine à Palmyre «s'inscrit dans le cadre d'une stratégie des Etats-Unis visant à élargir leur présence en Syrie», et notamment dans les zones désertiques.

Le groupe jihadiste Etat islamique avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être défait en Syrie par une coalition internationale en 2019. Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.

Lors de la visite du président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh à Washington le mois dernier, Damas avait rejoint la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis. Les forces américaines en Syrie sont notamment déployées dans les zones sous contrôle kurde dans le nord, ainsi que dans la base d'Al-Tanf, près de la frontière jordanienne.



