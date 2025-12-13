DE
FR

Attaque de l'Etat islamique?
Un homme tire sur des soldats américains, Washington annonce 3 morts

Une délégation syro-américaine a été la cible de tirs près de Palmyre en Syrie, faisant plusieurs blessés parmi les soldats américains et syriens. L'incident soulève des questions sur la sécurité dans la région.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Un soldat américain patrouille à Qamishli, ville du nord-est de la Syrie située dans la province d'Hassaké, le 9 janvier 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plusieurs soldats américains et syriens, membres d'une délégation commune, ont été blessés samedi lors de tirs qui les ont visés dans la région désertique de Palmyre en Syrie, selon l'agence officielle syrienne Sana. C'est la première fois qu'un tel incident est rapporté depuis la prise du pouvoir en Syrie, il y a un an, par une coalition islamiste qui a effectué un rapprochement avec les Etats-Unis.

A lire aussi
Trump reçoit le président syrien pour consacrer leur alliance
Une première historique
Trump reçoit le président syrien pour consacrer leur alliance
Trump reçoit le président syrien dans une rencontre historique
Loin des caméras
Trump reçoit le président syrien dans une rencontre historique

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom, déclare que deux soldats et un civil américains ont été tués à la suite d'une «embuscade par un tireur isolé» de l'organisation Etat islamique. Trois autres soldats américains ont été blessés dans cette attaque, a déclaré le Centcom, précisant que le tireur avait été tué.

Selon l'agence, «plusieurs membres des forces américaines ont été blessés, ainsi que deux membres des forces de sécurité syriennes», alors qu'ils faisaient partie d'une «délégation commune». Elle a ajouté que «l'auteur des tirs a été tué», sans autre précision.

Un responsable militaire syrien qui a requis l'anonymat a indiqué que les tirs avaient éclaté alors que des officiers syriens et américains étaient réunis dans une permanence de la sécurité syrienne à Palmyre. Un témoin dans la ville, qui a également requis l'anonymat, a déclaré avoir entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la base.

Une attaque de l'Etat islamique?

L'agence Sana a indiqué que des hélicoptères avaient évacué les blessés vers la base d'Al-Tanf, dans le sud du pays, où sont déployées des troupes américaines. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, la visite de la délégation américaine à Palmyre «s'inscrit dans le cadre d'une stratégie des Etats-Unis visant à élargir leur présence en Syrie», et notamment dans les zones désertiques.

Le groupe jihadiste Etat islamique avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être défait en Syrie par une coalition internationale en 2019. Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.

Lors de la visite du président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh à Washington le mois dernier, Damas avait rejoint la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis. Les forces américaines en Syrie sont notamment déployées dans les zones sous contrôle kurde dans le nord, ainsi que dans la base d'Al-Tanf, près de la frontière jordanienne.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus