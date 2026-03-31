Donald Trump continue de laisser son empreinte depuis son retour au pouvoir en 2025. Dernier exemple en date: l'aéroport de Palm Beach devrait bientôt porter son nom.

Un aéroport de Floride sur le point de prendre le nom de Trump

Un aéroport de Floride sur le point de prendre le nom de Trump

AFP Agence France-Presse

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a donné lundi son accord pour rebaptiser du nom de Donald Trump l'aéroport international de Palm Beach, à environ trois kilomètres de la résidence privée du président américain. Le changement requiert la signature de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) et des procédures administratives sont encore en cours.

«Le changement de nom d'un aéroport relève de la compétence locale et la FAA n'approuve pas les changements de nom d'aéroport», a indiqué l'agence dans un communiqué, confirmant qu'elle devait cependant procéder à un certain nombre de formalités pour valider ce changement.

Une véritable marque

Depuis son retour au pouvoir en 2025, Donald Trump a apposé sa marque sur des lieux emblématiques des Etats-Unis. Il a ainsi ajouté son nom à la prestigieuse salle de spectacle Kennedy Center, dont il a changé la programmation culturelle, annulant notamment les événements LGBT+.

Sa signature figurera sur les futurs billets de banque du pays, une première pour un président en exercice, et ses travaux pour une salle de bal à la Maison Blanche ont été largement critiqués.



