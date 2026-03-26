Donald Trump repousse encore son ultimatum contre l'Iran

Donald Trump a annoncé jeudi repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions avec Téhéran se passaient «très bien.»

«A la demande du gouvernement iranien», le président américain a fait savoir sur son réseau Truth Social, «je suspends pour dix jours la destruction de centrales électriques jusqu'au lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington.»

«Les discussions se poursuivent et, contrairement à ce que disent les médias menteurs (...), elles se passent très bien», a-t-il ajouté.

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Source: AFP