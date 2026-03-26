Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Donald Trump repousse encore son ultimatum contre l'Iran
Donald Trump a annoncé jeudi repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions avec Téhéran se passaient «très bien.»
«A la demande du gouvernement iranien», le président américain a fait savoir sur son réseau Truth Social, «je suspends pour dix jours la destruction de centrales électriques jusqu'au lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington.»
«Les discussions se poursuivent et, contrairement à ce que disent les médias menteurs (...), elles se passent très bien», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump assure que l'opération militaire en Iran est «extrêmement» en avance sur le calendrier
Donald Trump a assuré jeudi que l'opération militaire en Iran était «extrêmement» en avance sur le calendrier initial et a déclaré qu'elle finirait «bientôt».
«Nous estimons que cela prendrait environ quatre à six semaines pour accomplir notre mission», a dit le président américain pendant un Conseil des ministres à la Maison Blanche, en décrivant ensuite l'offensive, débutée le 28 février, comme un «petit détour» qui «finirait bientôt».
«Après 26 jours», a-t-il déclaré, «nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier».
Source: AFP
L'armée dit avoir besoin de «forces supplémentaires» sur le front libanais
L'armée israélienne a besoin de «forces supplémentaires» sur le front libanais et d'une manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses «missions», a déclaré jeudi soir son porte-parole, mentionnant plusieurs théâtres d'opérations comme Gaza, la Syrie ou encore la Cisjordanie.
«L'éventail des missions (de l'armée) s'est élargi (notamment) en Judée-Samarie (ndlr: Cisjordanie occupée). Sur le front du Liban, la zone défensive avancée que nous mettons en place exige des forces supplémentaires», a affirmé le général de brigade Effie Defrin lors d'un point de presse télévisé.
«Dans la bande de Gaza aussi (...) des forces supplémentaires sont nécessaires. Nous combattons également en Syrie (...) et nous devons nous préparer à de futures missions. Pour cela, il faut davantage de soldats combattants», a ajouté l'officier en réponse à une question sur un avertissement qu'aurait adressé le chef d'état-major au pouvoir politique sur l'état de ses troupes.
Source: AFP
L'opposition israélienne met en garde contre un «désastre sécuritaire»
Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a accusé jeudi le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de conduire le pays vers une «catastrophe sécuritaire» en raison d'une pénurie de soldats combattants, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par Israël et les Etats-Unis.
«Nos pilotes, nos combattants écrivent en ce moment même des chapitres glorieux de l'histoire de l'Etat d'Israël (...) Mais Tsahal est poussée à bout, au-delà de ses limites», a mis en garde Yaïr Lapid dans une déclaration télévisée, accusant le gouvernement de laisser «l'armée blessée, abandonnée sur le champ de bataille».
«Le gouvernement envoie l'armée combattre une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie, sans les moyens nécessaires et avec beaucoup trop peu de soldats», a-t-il ajouté, après la publication dans les médias israéliens d'un avertissement qu'aurait adressé le chef d'état-major au cabinet de sécurité sur l'état de ses troupes.
Source: AFP
«Aucune présence au Koweït», martèle encore le Hezbollah
Le Hezbollah a démenti jeudi, pour la troisième fois, toute présence au Koweït au lendemain de l'annonce par l'émirat de l'arrestation de six personnes liées au mouvement libanais pro-iranien pour des projets d'«assassinats».
«Le Hezbollah dément fermement, et pour la troisième fois, les accusations (...) du ministère de l'Intérieur du Koweït à son encontre», a indiqué la formation islamiste dans un communiqué, réaffirmant n'avoir «aucune présence au Koweït».
Le ministère de l'Intérieur koweïtien avait annoncé mercredi soir l'arrestation de six personnes, dont cinq Koweïtiens, «liées a l'organisation terroriste interdite Hezbollah» qui planifiait «des assassinats contre des symboles et des dirigeants de l'État et recrutait des personnes pour mener à bien ces missions».
Le Conseil des ministres libanais a déploré jeudi «la découverte d'une nouvelle cellule terroriste au Koweït», dont deux membres «appartiennent au Hezbollah» et a exprimé «son entière solidarité» avec le pays. «Les autorités libanaises sont prêtes à coopérer pleinement à l'enquête» afin de «punir les auteurs», a réagi le ministère libanais des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
Plusieurs frappes aériennes au nord de Téhéran
Au moins trois explosions ont été entendues jeudi soir dans le nord de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP sans pouvoir préciser quelles en étaient les cibles précises.
Les frappes, intervenues de nuit et sous la pluie, ont été précédées de bruyants survols d'avions de chasse au-dessus de la capitale iranienne, a-t-il précisé, alors que plusieurs régions d'Iran ont été touchées tout au long de la journée par des attaques aériennes.
Source: AFP
Swiss double le nombre de ses vols entre Zurich et Delhi
La compagnie aérienne Swiss va doubler le nombre de ses vols directs entre Zurich et Delhi à compter du 1er avril. Jusqu'au 31 mai, elle proposera une deuxième liaison quotidienne en plus de son vol régulier vers l'Inde. Cette décision s'explique par la perturbation du trafic aérien régulier due à la guerre au Moyen-Orient.
De nombreux passagers d'autres compagnies aériennes ne peuvent actuellement pas prendre les vols qu'ils avaient initialement réservés via la région du Golfe, a indiqué Swiss, dans un communiqué publié jeudi. Beaucoup d'entre eux se tournent vers des vols directs à destination et en provenance de l'Asie. La demande pour ces liaisons directes auprès de Swiss est donc d'autant plus forte.
En plus du vol pour Delhi qui décolle actuellement de Zurich à midi, un deuxième vol sera proposé à partir du mois d'avril en soirée, avec un vol retour vers Zurich.
Source: ATS
L'Irak met en garde les groupes pro-Iran
Le gouvernement irakien a condamné jeudi toute «agression et ciblage» des pays du Golfe et de la Jordanie, après que ces pays ont demandé à l'Irak de faire cesser les attaques de groupes pro-Iran lancées depuis son territoire.
Le ministère irakien des Affaires étrangères a fait état, dans un communiqué, de «la condamnation catégorique du gouvernement de toute agression ou ciblage des pays du Golfe et du royaume de Jordanie», ajoutant être prêt à «travailler conjointement pour faire face (aux attaques) de manière responsable et rapide».
Source: AFP
Le Canada impose de nouvelles sanctions à l'Iran
Ottawa a annoncé jeudi des sanctions supplémentaires contre des hommes d'affaires et entreprises iraniens liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique, l'armée idéologique de l'Iran.
Les cinq personnes et quatre entités visées par les sanctions sont accusées de soutenir «des milices non étatiques et des groupes terroristes alignés» avec Téhéran, et de leur fournir des «armes» et des «technologies» qui participent à la déstabilisation du Moyen-Orient, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Le Canada imposera des conséquences à ceux qui contribuent aux activités déstabilisatrices de l'Iran», peut-on lire dans la déclaration qui spécifie que le pays sanctionne désormais 227 personnes et 260 entités iraniennes. A l'inverse, et dans l'espoir d'endiguer la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient, les Etats-Unis ont assoupli vendredi dernier leurs sanctions contre le pétrole iranien.
Source: AFP
Prendre le contrôle du pétrole iranien? Une «une option» pour Trump
Donald Trump a estimé jeudi que prendre le contrôle du pétrole iranien était une «option» à sa disposition. «C'est une option», a dit le président américain, interrogé sur cette possibilité pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Il a donné l'exemple du Venezuela, où les Etats-Unis ont selon ses termes établi «une sorte d'entreprise commune» («joint venture») pour l'exploitation de brut.
Source: AFP
La Maison Blanche voit des «signaux forts» en faveur d'un accord avec l'Iran
Il existe des «signaux forts» que l'Iran veut passer un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, a assuré jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff.
«Nous avons des signaux forts nous disant que cela est possible», a-t-il dit pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Steve Witkoff a par ailleurs confirmé que Washington avait soumis à Téhéran «une liste de 15 points» via le gouvernement pakistanais, qui agit comme médiateur.
Source: AFP
Sirènes et explosions en Israël, visé par de multiples missiles iraniens
Sirènes et explosions ont retenti jeudi dans plusieurs régions d'Israël, visé par des missiles iraniens, tous interceptés mais dont les débris ont fait au moins sept blessés légers, selon les services de secours israéliens.
Dès les premières heures de la matinée, les sirènes se sont fait entendre dans plusieurs villes, dont Jérusalem et Tel-Aviv. Sept vagues de missiles ont été détectées dans le courant de la journée, a indiqué l'armée israélienne, déclenchant également des alertes dans le centre du pays, à Haïfa (nord) et dans certaines zones de la Cisjordanie occupée.
«Les systèmes de défense sont en action pour contrer la menace», a déclaré l'armée à chaque nouvelle salve. Au total, sept personnes, six à Kfar Qassem, ville arabe dans le centre d'Israël, et une à Tel-Aviv, ont été légèrement blessées, d'après le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Des images tournées par l'AFP montrent un cratère causé par la chute de débris et des voitures renversées dans une rue de Kafr Qassem, où, selon le maire Haitham Taha, les dégâts ont été causés par des bombes à sous-munitions, conçues pour libérer sur une zone un nombre important de petites charges explosives.
Source: AFP