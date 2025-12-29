Washington propose des garanties de sécurité «solides» de 15 ans, Zelensky en veut plus

Les Etats-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité «solides» pour une période de 15 ans prolongeable face à la Russie, a indiqué lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant avoir demandé à Washington une durée plus longue lors de sa rencontre dimanche avec Donald Trump.

«Je voulais vraiment que ces garanties soient plus longues. Et je lui ai dit que nous voulons vraiment considérer la possibilité de 30, 40, 50 ans», a indiqué Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, précisant que son homologue américain lui avait assuré qu'il allait réfléchir à cette possibilité.

Loi martiale levée sous conditions

Volodymyr Zelensky a aussi affirmé que l'Ukraine lèvera la loi martiale, qui interdit notamment aux hommes ukrainiens mobilisables de quitter le pays, uniquement après la fin de la guerre avec la Russie et après avoir obtenu des garanties de sécurité viables.

«Nous voulons tous que la guerre se termine et c'est seulement à ce moment-là que la loi martiale sera levée. Sans garanties de sécurité, cette guerre ne peut pas être considérée comme pleinement terminée.»

Source: AFP