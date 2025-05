En visite officielle en Arabie Saoudite, Donald Trump a été filmé à plusieurs reprises les yeux fermés lors de la cérémonie d’accueil. La vidéo fait le tour des réseaux, relançant les moqueries sur son âge et son endurance.

Donald Trump se serait assoupi lors de la cérémonie officielle organisée en son honneur par la famille royale saoudienne. Photo: X / @atrupar

Solène Monney Journaliste Blick

Le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite n’a pas fait parler pour les raisons qu'espéraient son équipe. Mardi 13 mai, lors de la cérémonie d’accueil très officielle organisée par la cour royale, le président de 78 ans a été surpris plusieurs fois... les yeux fermés.

La vidéo n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Entre accusations d’assoupissement et hypothèses de décalage horaire, les internautes s’en donnent à cœur joie. Ironie de l’histoire, Trump, qui appelait Joe Biden «Sleepy Joe» (Joe l'endormi) pendant la campagne, se voit aujourd’hui affublé du surnom «Sleepy Don».

Cet incident relance les interrogations sur l’âge et la résistance physique de Trump. Celui-ci deviendrait le président le plus âgé de l’histoire américaine s’il termine un second mandat.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Quelques secondes de repos?

Sur la séquence devenue virale, on le voit lutter pour garder les yeux ouverts… puis les fermer brièvement avant de se ressaisir. Le journaliste Aaron Rupar a diffusé la vidéo et a commenté avec malice: «Trump a du mal à garder les yeux ouverts en Arabie Saoudite.»

Un internaute s’emporte: «Si Biden avait fait ça lorsqu'il était président, on parlerait sans cesse de son état cognitif et de sa forme physique. Où est l’indignation médiatique?»

D’autres défendent bec et ongle le président américain, mettant la fatigue sur le jetlag: «Avez-vous déjà effectué un vol extrêmement long… Combien de fuseaux horaires avez-vous traversés?» Réponse immédiate: «Il a un lit dans Air Force One, non?»

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que Trump est accusé de piquer du nez en public. En 2024, lors de son procès pour pot-de-vin, des journalistes avaient déjà observé des moments de somnolence: bouche entrouverte, tête tombant sur la poitrine, rapporte par exemple le «New York Times».

Trump avait alors démenti avec son style habituel sur Truth Social: «Je ferme simplement parfois mes magnifiques yeux bleus pour mieux écouter et m’imprégner de tout.» En Arabie Saoudite, qu’il ait fermé les yeux pour réfléchir ou pour piquer du nez, Donald Trump n’a pas échappé à la vigilance des caméras… et encore moins à celle des internautes.